Almanya - Slovenya maçı ne zaman saat kaçta? Almanya - Slovenya hangi kanalda? Almanya - Slovenya şifresiz canlı izlenecek mi?

Milli maç haftasında futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Almanya - Slovenya maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Almanya - Slovenya maçı hangi kanalda? Almanya - Slovenya şifresiz canlı izlenecek mi? Almanya - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta?