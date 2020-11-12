Almanya - Slovenya maçı ne zaman saat kaçta? Almanya - Slovenya hangi kanalda? Almanya - Slovenya şifresiz canlı izlenecek mi?
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Almanya - Slovenya maçı ne zaman saat kaçta? Almanya - Slovenya hangi kanalda? Almanya - Slovenya şifresiz canlı izlenecek mi?

12.11.2020 11:18 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:23
Almanya - Slovenya maçı ne zaman saat kaçta? Almanya - Slovenya hangi kanalda? Almanya - Slovenya şifresiz canlı izlenecek mi?

Milli maç haftasında futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Almanya - Slovenya maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Almanya - Slovenya maçı hangi kanalda? Almanya - Slovenya şifresiz canlı izlenecek mi? Almanya - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta?

Takımların seviyelerini görmesi açısından önem taşıyan maçta Almanya - Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Almanya - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta? Almanya - Slovenya maçı hangi kanalda, hakemi kim? Almanya - Slovenya şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

ALMANYA - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya - Slovenya, U21 Hazırlık maçı 12 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 20:15.

ALMANYA - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya - Slovenya, U21 Hazırlık maçı UEFA Euro 2021 Elemeleri maçı Almanya FF Youtube, kanalından yayınlanacak.

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