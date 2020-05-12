Almanya sınırlarını komşularına açmaya hazırlanıyor
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Almanya sınırlarını komşularına açmaya hazırlanıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptığı açıklamada, Almanya sınırlarının 15 Haziran'a kadar kademeli ve kontrollü bir şekilde açılacağını duyurdu.

Almanya sınırlarını komşularına açmaya hazırlanıyor
12.05.2020 20:16 | Son Güncelleme: 12.05.2020 20:16

Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptığı açıklamada, Almanya sınırlarının 15 Haziran'a kadar kademeli ve kontrollü bir şekilde açılacağını duyurdu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında sınır meselesi hakkında görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Merkel, Schengen normlarına geri dönülmesi için komşu ülkelerde de korona virüs bulaşma oranının dikkate alınması ve halkın gerekli kurallara uymasının önemli olduğunu ifade etti.

Merkel, Federal İçişleri Bakanlığı tarafından sınırların kademeli olarak açılmasının sağlanacağını belirtti. Ülkede önümüzdeki hafta sonundan itibaren denemelere başlanacağı ve 15 Haziran'dan sonra da sınırlarda kontrolün yapılmayacağı aktarıldı.

Sınırların yeniden açılması konusunda AB Komisyonu da açıklama yaparak, "Dikkatlice açın. Açılış aşamalı olmalı" tavsiyesinde bulundu.

AB Komisyonu Çarşamba günü gerçekleştireceği toplantıda sınırların açılmasıyla alakalı hazırladığı taslak metninde, enfeksiyon sayıları yüksek ülkeler arasında öncelikli olarak virüse karşı alınan önlemler ve getirilen kuralların uygulanması, daha sonra da nihai hedefin Schengen bölgesinde hareket özgürlüğünün yeniden sağlanması olduğu yer aldı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz son birkaç hafta içinde turizmde büyük kayıplar yaşanmasından korktuğu için AB nezdinde sınırların yeniden açılabilmesi amacıyla Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Turizm Bakanı Elisabeth Köstinger ile sınır açılışları için büyük çalışmalar yürüttü. - BERLİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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