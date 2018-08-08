Almanya Sınırında Fenalaşan Türk Şoförün Yardımına 5 Dakikada Helikopterle Yetiştiler
Almanya'nın Avusturya sınırında bulunan Bad Riechenhall'da kalp rahatsızlığı geçiren türk şoförün imdadına hava ambulansı yetişti. Şoför en yakın hastaneye nakledildi.
Almanya'nın Avusturya sınırında bulunan Bad Riechenhall'da kalp rahatsızlığı geçiren Türk şoförün imdadına hava ambulansı yetişti. Şoför en yakın hastaneye nakledildi.
ÇEVREDEKİ ŞOFÖRLER DURUMA KAYITSIZ KALMADI
Olay, Almanya'nın Avusturya sınırında bulunan Bad Riechenhall şehrinde gümrük bölgesinde gerçekleşti. Türk şoförün kalbi sıkıştı ve fenalık geçirdi. Çevredeki diğer şoförler hiç beklemeden sağlık ekiplerini çağırdı.
SAĞLIK EKİPLERİ 5 DAKİKA İÇİNDE OLAY YERİNE ULAŞTI
Sağlık ekipleri, 5 dakika içinde 2 adet ambulans ve bir adet hava ambulansı ile olay yerine geldi. Hastanın bulunduğu yerden yaklaşık 100 metre uzakta olan helikoptere ambulanslar ulaşıldı. Hasta hava ambulansına yerleştirildikten hemen sonra, en yakın hastaneye nakledildi.
Edinilen bilgilere göre şoförün sağlık durumu iyi.
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insanığın da kanunu bu işte insanın dini ırkı ne olursa olsun yardım insana yapılıyor ırkı dini ne diye sorulmuyor bravo demeyi de kimse beklemiyor vazifesi neyse onu yapıyor medeni memleketler istisnalar kaideyi bozmaz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizde de köylerde yol budan 40 yıl önce nasıl yapılmışsa öyle duruyor özellikle sinop ayancik köy yolları, ne ambulansı kağnı bile zor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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sağlıkta reform bu olsa gerek. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Biz 4 dkkada ulaşırdıkCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kesin hep mülümanlar tesadüfen orada toplanmıslardırda on dan pilotlar ve dokdorlar dahil yoksa gavur hiç böyle birseyi bir türk için yaparmi deyilmi ya nerde görülmüs bu pis avrupalılarda.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır