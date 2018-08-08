Almanya Sınırında Fenalaşan Türk Şoförün Yardımına 5 Dakikada Helikopterle Yetiştiler

Almanya'nın Avusturya sınırında bulunan Bad Riechenhall'da kalp rahatsızlığı geçiren Türk şoförün imdadına hava ambulansı yetişti. Şoför en yakın hastaneye nakledildi.

ÇEVREDEKİ ŞOFÖRLER DURUMA KAYITSIZ KALMADI

Olay, Almanya'nın Avusturya sınırında bulunan Bad Riechenhall şehrinde gümrük bölgesinde gerçekleşti. Türk şoförün kalbi sıkıştı ve fenalık geçirdi. Çevredeki diğer şoförler hiç beklemeden sağlık ekiplerini çağırdı.

SAĞLIK EKİPLERİ 5 DAKİKA İÇİNDE OLAY YERİNE ULAŞTI

Sağlık ekipleri, 5 dakika içinde 2 adet ambulans ve bir adet hava ambulansı ile olay yerine geldi. Hastanın bulunduğu yerden yaklaşık 100 metre uzakta olan helikoptere ambulanslar ulaşıldı. Hasta hava ambulansına yerleştirildikten hemen sonra, en yakın hastaneye nakledildi.

Edinilen bilgilere göre şoförün sağlık durumu iyi.