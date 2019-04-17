Almanya 'Sınır Dışını' Kolaylaştırıyor

Almanya Federal Koalisyon Hükümeti iltica başvurusu reddedilen sığınmacıların sınır dışı edilmesini kolaylaştırıyor.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkede uzun zamandır tartışılan 'kolaylaştırılmış sınırdışı' uygulamasıyla ilgili hazırladıkları kanun tasarısının Federal Kabine'de onaylandığını açıkladı.

İlgili Daire Başkanları ile beraber basın mensuplarının karşına çıkan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'li (CSU) Federal İçişleri Bakanı Bakan Seehofer, "Bakanlar Kurulumuzun onayladığı kanun tasarımızı Meclis yaz tatiline girmeden kanunlaştırmayı hedefliyoruz. Almanya'da kalma hakkı olmayan ilticacı veya mültecileri geri göndermeye kararlıyız. Buna engel olan kanunlardaki gerekli değişiklileri mutlaka yapacağız. Bütün bunlar tasarımızda yer alıyor" dedi.

Alman medyasının, Notre-Dame Katedrali yangını haberlerinden sonra ikinci gündem maddesi olarak geçtiği haberlerde, Almanya'da kalma hakkı bulunmayan ve sınır dışı edilmeyi bekleyen 23 bin insanın olduğu belirtildi.

Bakan Seehofer, sınır dışı ihtimali olanların Almanya'da izlerini kaybettiresinin kabul edilebilir bir şey olmadığını belirterek, sınır dışı öncesi nezarethanelerin kapasitesinin genişletilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Almanya'dan geri dönmek isteyen mülteci veya iltica dilekçeleri reddedilenlerin güvenlik güçlerine yardımcı olmaları halinde kendilerine maddi destekte bulunulduğunu hatırlatan Bakan Seehofer, "Almanya'da kalma hakkı bulunmayan 23 bin mülteci, ilticacı ve çeşitli suçlardan dolayı hüküm giymiş kişi var. Bunlardan sadece 8 bini sınır dışı edilebildi. Bu kabul edilebilir bir durum değildir." dedi.

Almanya'da sadece toplam 84 kişi kapasiteli sınır dışı nezarethanesi bulunduğunu; bunun bine çıkarılmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Bakan Seehofer, komşu ülke Belçika'yı örnek göstererek, "Bu kapasite Belçika'da bile 2 bin, biz de ise 84. Bunu kesinlikle değiştireceğiz" dedi.

Sınır dışı edilecek sığınmacıların kanuni düzenlemeyle sınır dışı edilecekleri randevudan 10 gün önce gözaltına alınabilmesinin kanunen mümkün hale getirilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Bakan Seehofer'e Eyalet Adalet Bakanları'ndan tepki geldi.

Konuyla ilgili ARD televizyonuna konuşan Seehofer'in partidaşı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Adalet Bakanı Peter Biesenbach, "Hangi sebeple olursa olsun sınır dışı edilecek insanları, 'ortadan kayboluyorlar böyle bir risk' var diye gözaltına almak, ne eyalet ne de federal anayasaya uyuyor. Seehofer'in tasarısının detaylarını iyice konuşup karara bağlamalıyız. Aksi bir uygulama gerekli mahkemelerden dönecektir. Çünkü Almanya bir hukuk devletidir" dedi.

Almanya Şehirler Birliği Başkanı Gerd Landsberg, Seehofer'in kabinede onaylanmış sınır dışı kolaylaştırma kanun tasarıyla ilgili yaptığı çağrıda, "Federal Hükümet, mahalli idarelerin üstüne maddi yük olan mülteci, sığınmacı ve ilticacıların masraflarını daha fazla üstlenmelidir" dedi.

Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı, Dublin Üç Yönergesine göre Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeden Almanya'ya gelen ve iltica talep eden sığınmacıların ilk ayak basılan ülkeye iade edilebileceğini karara bağlamıştı. Almanya da buradan hareketle, bu durumdaki mülteci ve sığınmacıları sınır dışı etmek istiyor. - Ceylan

Kaynak: DHA