Almanya sinagog saldırısı: Zanlıdan 'antisemitik ve aşırı sağ' itirafı

12.10.2019 14:36

Almanya'nın Halle kentinde bir sinagogun önünde düzenlenen ve 2 kişinin hayatına mal olan silahlı saldırının zanlısı sorgusunda antisemitik ve aşırı sağ görüşlü olduğunu itiraf etti.



Alman polisi, Yahudilerin yılın en kutsal günü saydıkları Yom Kipur gününde sinagogun önünde düzenlenen saldırının şüphelisi olarak yakaladıkları Stephan Balliet'in sorgu sırasında kapsamlı itiraflarda bulunduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle