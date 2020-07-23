Almanya seyahat profesyonelleri Antalya'da ağırlanıyor
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Almanya seyahat profesyonelleri Antalya'da ağırlanıyor

Almanya'nın önde gelen tur operatörlerini temsilen Almanya'nın farklı kentlerinden Antalya'ya gelen seyahat profesyonelleri, kentte alınan önlemler ve turistik tesislerin tanıtımı için düzenlenen organizasyonda bir araya geldi.

Almanya seyahat profesyonelleri Antalya'da ağırlanıyor
23.07.2020 22:41 | Son Güncelleme: 23.07.2020 22:41

Almanya'nın önde gelen tur operatörlerini temsilen Almanya'nın farklı kentlerinden Antalya'ya gelen seyahat profesyonelleri, kentte alınan önlemler ve turistik tesislerin tanıtımı için düzenlenen organizasyonda bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress işbirliğinde, Güvenli Turizm Sertifika Programının tanıtımı amacıyla Alman seyahat profesyonelleri Antalya'ya geldi.

Organizasyona katılan seyahat profesyonelleri kent gezisinde Antalya'da alınan önlemleri ve turistik tesisleri yerinde deneyimleme imkanı buldu.

Geziye katılan Alman sektör temsilcileri, güvenli turizm sertifikası programının Antalya'daki uygulamaları hakkında bilgi sahibi oldu. Katılımcılar, bir otelde organize edilen akşam yemeğinde de buluştu.

Burada, sunum yapan Fraport TAV Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, Antalya Havalimanında alınan önlemlere ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler de amaçlarının Türkiye'nin sağlıklı turizm adı altında başlattığı programın tüm detaylarının görülmesi olduğunu ifade etti.

Havalimanından otellere kadar devam eden sürecin turizm profesyonelleri tarafından deneyimlenmesini istediklerine vurgu yapan Güler, şunları kaydetti:

"Artık bildiğiniz gibi sertifikasyon zorunlu hale geldi. Dolayısıyla 50 oda ve üzerinde faaliyet gösteren tesislerde sertifika zorunluluğumuz var. Tüm süreci deneyimlemelerini istedik. Bir öncesini İzmir'de gerçekleştirmiştik. Şimdi de Antalya'da gerçekleştiriyoruz. İlk intibalar çok olumlu. Özellikle İzmir'deki geziden çok memnun oldular. Türkiye'nin aldığı tedbirlerin çok farkındalar. Dışarıda böyle tedbirlerle karşılaşmadıklarını kendileri de belirtiyorlar."

"SunExpress olarak Türk turizminin her zaman yanında olduk"

SunExpress Üst Yönetici (CEO) Yardımcısı Ahmet Çalışkan ise normalleşme sürecine bağlı olarak, Türkiye'nin 1 Haziran'da iç hat, 10 Haziran'da da dış hat uçuş yasağını kaldırmasıyla Antalya'dan hem iç hem dış hatlarda uçuş düzenleyen ilk havayolu olduklarını hatırlattı.

Antalya'yı ana taşıyıcısı olarak, iç hatlarda 9, dış hatlarda ise seyahat uyarıları nedeniyle 29 kente bağladıklarına değinen Çalışkan, "Ülkelerin uyguladığı seyahat yasakları kaldırıldıkça destinasyon ve sefer sayısını artıracağız. SunExpress olarak Türk turizminin ve Antalya'nın her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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