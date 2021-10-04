Almanya seçimleri: Türkiye ile ilişkilerde yeni dönem nasıl olacak? - Haberler
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Almanya seçimleri: Türkiye ile ilişkilerde yeni dönem nasıl olacak?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Almanya'da gözler yeni kulacak koalisyon hükümetine çevrildi.

Almanya'da gözler yeni kulacak koalisyon hükümetine çevrildi. Yeni hükümetin Türkiye ile ilişkilerde nasıl bir döneme liderlik edeceği merak ediliyor. Berlin-Ankara hattını neler bekliyor? DW Türkçe Yayınlar Yöneticisi Erkan Arıkan anlattı.

Almanya seçimleri: Türkiye ile ilişkilerde yeni dönem nasıl olacak?
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 Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi.

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuştu Açıklaması

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