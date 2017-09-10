Almanya Seçimleri de Hacklenebilir!

Amerika Birleşik Devletleri"nin başkanlık seçiminden sonra gündeme gelen oy sistemlerinin hacklenmesi vakasına Fransa"dan sonra Almanya da dahil olmuş gibi gözüküyor.



Rusya"nın müdahelesinin olduğu iddialarının olduğu Amerika Birleşik Devletleri"ndeki ve Fransa"da seçimlerin ardından bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmaya başlandı. Bağımsız bir kurum tarafından Almanya"nın kullandığı elektronik seçim sistemlerine güvenlik testi yapıldı.







Testin sonuçları Almanya"yı memnun etmedi!



Yapılan testin sonuçlarına göre Almanya"nın elektronik seçim sistemlerinde birden fazla kritik güvenlik açığı tespit edildi. Açıkların detaylı bir raporunu Alman yetkililerle paylaşan güvenlik araştırmacılarına teşekkür eden Almanya, güvenlik zafiyetlerinin kapatılması konusunda talimat verdi.