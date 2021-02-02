Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer: "Türkiye önemli NATO partneridir ve öyle kalacaktır"
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Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer: "Türkiye önemli NATO partneridir ve öyle kalacaktır"

02.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:03
Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer:

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Türkiye'nin önemli bir NATO partneri olduğunu ve öyle kalacağını söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Türkiye'nin önemli bir NATO partneri olduğunu ve öyle kalacağını söyledi.

Almanya Savunma Bakanlığı, Kramp-Karrenbauer'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Akar ile görüşmesini "müttefikler arasında özel ve iyi bir işaret" olarak değerlendiren Kramp-Karrenbauer, "Türkiye önemli bir NATO partneridir ve öyle kalacaktır." ifadesini kullandı.

Kramp-Karrenbauer, görüşmede zor konuların da ele alındığına işaret etti.

Doğu Akdeniz'deki ihtilafa ilişkin iki NATO ülkesi Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılayan Kramp-Karrenbauer, bu adımın önemli olduğunu ve Akdeniz'de tekrar gerginliğin artmasından kaçınılması gerektiğini kaydetti.

"Almanya'yı ara bulucu rolde görüyorum"

Akar ile yaptığı görüşme öncesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan savunma bakanlarıyla da görüştüğünü anımsatan Kramp-Karrenbauer, "Tüm tarafların diyalog fırsatını kullanmasını umut ediyorum. Almanya'yı burada ara bulucu bir rolde görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kramp-Karrenbauer, iki NATO müttefiki Almanya ile Türkiye arasındaki diyalog ve uyumun ittifak için önemini vurgulayarak "Her iki ülkenin NATO'nun güneydoğu kanadının istikrarında ortak çıkarı var. Ankara, Avrupa'nın güvenliğine önemli katkılarda bulunan güvenilir ve yakın bir ortaktır." ifadesine yer verdi.

Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı bu yıl Ankara'da yapılacak

NATO'nun strateji tasarısının güncellenmesi amacıyla devam eden sürece verdiği destek nedeniyle Akar'a teşekkür eden Kramp-Karrenbauer, Almanya ile Türkiye'nin savunma bakanlıkları arasında Ocak 2020'de Berlin'de yapılan Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısının bu yıl Türk tarafının daveti üzerine Ankara'da gerçekleştirileceğini aktardı.

İki bakan, görüşmede Karadeniz, Libya ve Irak gibi bölgelere ilişkin güvenlik politikalarını da ele aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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