'
Almanya Savunma Bakanı, ABD'nin ülkesinden asker çekme kararını eleştirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya Savunma Bakanı, ABD'nin ülkesinden asker çekme kararını eleştirdi Açıklaması

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, ABD'nin ülkesindeki askerlerinin bir kısmını çekme kararının üzücü olduğunu, Almanya'nın ABD'nin güvenliğine de katkı sağladığını söyledi.

Almanya Savunma Bakanı, ABD'nin ülkesinden asker çekme kararını eleştirdi Açıklaması
08.07.2020 19:31 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:34

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, ABD'nin ülkesindeki askerlerinin bir kısmını çekme kararının üzücü olduğunu, Almanya'nın ABD'nin güvenliğine de katkı sağladığını söyledi.

Kramp-Karrenbauer, Washington merkezli Brookings Enstitüsü'nün düzenlediği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve trans-Atlantik güvenliğinin ele alındığı Avrupa Birliği Savunma Forumu'nda soruları yanıtladı.

ABD'yi Almanya'daki asker sayısını 25 bine düşürmek için 9 bin 400 askeri çekme kararından dolayı eleştiren Kramp-Karrenbauer, ülkesinin ABD için önemli bir üs olduğunu kaydetti.

Almanya'daki ABD askerlerinin Almanya'yı korumak için orada bulunduğu algısına da değinen Kramp-Karrenbauer, "Biz de Almanya topraklarından ABD'nin güvenliğini sağlıyoruz." diye konuştu.

Alman Bakan, burada konunun Almanya'nın güvenliğinden ziyade NATO ittifakının güvenliği olduğuna dikkati çekerken askerlerin Avrupa'daki başka ülkelere konuşlandırılmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'dan asker çekme kararı gerçekleşirse ki bu bizim için üzücü, bu askerlerin nereye gideceği önemli. Şayet tekrar Avrupa içinde bir yere konuşlandırılacaklarsa bu ABD'nin halen Transatlantik ittifakına bağlılığı ve Avrupa'ya atfettiği önemi koruduğu anlamına gelir ve bu da NATO için önemli bir mesajdır."

Rusya'nın zaman zaman agresif davrandığını belirten Kramp-Karrenbauer, NATO'nun gücünü yapılanlara aynı karşılığı verme gibi bir yola tevessül etmemekten aldığını savundu.

ABD'nin kendi zihniyetine yakın ve benzer değerleri taşıyan müttefiklere ihtiyacı olduğunu belirten Kramp-Karrenbauer, bu müttefiklerin de ancak Avrupa'da olduğunu ve ancak bu Avrupalı müttefiklerin ABD ile karşılıklı bağımlılığı ve ortak değerlerini koruyabileceğini dile getirdi.

Almanya'nın Çin ile iş birliğini sürdürmesine yönelik ABD'den gelen eleştirilere yanıt veren Alman Savunma Bakanı, Çin'in rejim itibarıyla Avrupa için bir sorun olduğunu ancak Pekin'in insan hakları gibi bazı değerleri paylaşmadan iş birliği yapılabilecek bir ortak olabileceğini gösterdiğini ve bunun da insanlık tarihinde bir ilk olduğunu iddia etti.

Çin olmadan bazı küresel sorunlara çözüm bulmanın zor olacağını belirten Kramp-Karrenbauer, Batı'nın ekonomik ilişkiler üzerinden Çin'e değerlerini ifade edebilmenin yollarının aranması gerektiğini savundu.

Çin'in uluslararası örgütlerde etkinliğini gösterme çabasına işaret eden Kramp-Karrenbauer, ABD'nin bazı uluslararası örgütlerden çekilme tehditlerine imada bulunarak "Çin'in bu girişimlerine karşı bu örgütlerden çekilmek yerine daha güçlü bir şekilde buralarda etkinlik göstermemiz gerekir." diye konuştu.

Ayrıca, ABD'nin Çin'e yönelik sert açıklamalarını ima eden Kramp-Karrenbauer, "Sert cümleler kullanmak kolaydır ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayabilir ancak şunu da biliyoruz ki bu yaklaşım çoğunlukla iletişim ve muhtemel bir etkinin de önüne geçiyor. Bunun için Almanya her zaman arka plandan sessizce çalışmayı tercih ediyor." dedi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap Magazin
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Spor
Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar Dünya
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 3. Sayfa
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi Yaşam
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1041 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1041 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Son Dakika: Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Son Dakika: Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: 'Yapma abi' diye bağırdı, kafasına nişan aldım
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Alanya'da ilk 11'ler belli oldu! G.Saray'da yıldız futbolcu kadroya geri döndü
Alanya'da ilk 11'ler belli oldu! G.Saray'da yıldız futbolcu kadroya geri döndü
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Cahit Özkan Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hadise Mabel Matiz Coşkun Sabah
Spor İrfan Buz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Anne Çocuk Temmuz
Şu an buradasınız: Almanya Savunma Bakanı, ABD'nin ülkesinden asker çekme kararını eleştirdi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 20:37:53. #1.14#
title