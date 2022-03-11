Almanya, savaşın sonlandırılması için diplomatik çabaları destekliyor

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, ülkesinin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşı sonlandırabilecek her türlü diplomatik çabayı desteklediğini söyledi.

Büchner, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Büchner, "Elbette Rusya'nın savaşını sona erdirmesine yol açacak her türlü diplomasiyi destekliyoruz ve bunun için Alman hükümeti tarafından istenen tüm destek sağlanır." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart Pazartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini aktaran Büchner, bu kapsamda Scholz'un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği ve ardından ortak basın toplantısı düzenleneceği bilgisini paylaştı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi vermeyen Büchner, "Gündemde ne olduğu belli." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya katılan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse de Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının görüşmesinde bulunanların değerlendirmelerini not ettiklerini belirterek "Elbette Ukrayna ve Türkiye ile çok yakın temas halindeyiz. Rusya ile de." dedi.

Sasse, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un 8 Mart'ta Ukraynalı mevkidaşıyla görüştüğünü, Türk mevkidaşıyla da düzenli temas halinde olduğunu söyledi.