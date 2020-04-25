Almanya sağlık sistemini ikinci dalga Covid-19 salgınına hazırlıyor Covid-19 salgınında Avrupa'da ülke nüfusuna göre en az kayıp veren ülkelerden biri olan Almanya'da yetkililer ikinci dalga salgını için hazırlanıyor. Almanya, vantilatörlerle donatılmış yoğun bakım yataklarının sayısını arttırmak için yoğun çaba harcıyor

Covid-19 salgınında Avrupa'da nüfusuna göre en az kayıp veren ülkelerden biri olan Almanya'da yetkililer salgında ikinci dalgaya hazırlanıyor. Ülkede koronavirüs pandemisine karşı kısıtlamalar kademeli olarak hafifletilirken, aynı zamanda sağlık sistemi ikinci dalga riskine karşı güçlendiriliyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com