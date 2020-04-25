Almanya sağlık sistemini ikinci dalga Covid-19 salgınına hazırlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Almanya sağlık sistemini ikinci dalga Covid-19 salgınına hazırlıyor - Haber
Koronavirüs, Almanya, Avrupa, Dünya, Haber

Almanya sağlık sistemini ikinci dalga Covid-19 salgınına hazırlıyor

Covid-19 salgınında Avrupa'da ülke nüfusuna göre en az kayıp veren ülkelerden biri olan Almanya'da yetkililer ikinci dalga salgını için hazırlanıyor. Almanya, vantilatörlerle donatılmış yoğun bakım yataklarının sayısını arttırmak için yoğun çaba harcıyor

25.04.2020 18:21 | Son Güncelleme: 25.04.2020 18:21
Almanya sağlık sistemini ikinci dalga Covid-19 salgınına hazırlıyor

Covid-19 salgınında Avrupa'da nüfusuna göre en az kayıp veren ülkelerden biri olan Almanya'da yetkililer salgında ikinci dalgaya hazırlanıyor.

Ülkede koronavirüs pandemisine karşı kısıtlamalar kademeli olarak hafifletilirken, aynı zamanda sağlık sistemi ikinci dalga riskine karşı güçlendiriliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

'Karanlığın kraliçesi' lakaplı siyahi modelden büyük başarı! Haber
"Karanlığın kraliçesi" lakaplı siyahi modelden büyük başarı!
Mucize Nijerya'da yaşandı! 68 yaşındaki kadın ikiz doğurdu Haber
Mucize Nijerya'da yaşandı! 68 yaşındaki kadın ikiz doğurdu
İkiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü Haber
İkiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, kaçar gibi gitti Haber
Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, kaçar gibi gitti
Reformlar devam ediyor! Suudi Arabistan, kırbaç cezasını kaldırıyor Haber
Reformlar devam ediyor! Suudi Arabistan, kırbaç cezasını kaldırıyor
İngiltere'de koronavirüs kaynaklı ölümler 20 bini geçti Haber
İngiltere'de koronavirüs kaynaklı ölümler 20 bini geçti
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
'Kim Jong Un öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
"Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
103 yaşındaki kadın, koronavirüs dahil üç ölümcül salgından sağ çıktı
103 yaşındaki kadın, koronavirüs dahil üç ölümcül salgından sağ çıktı
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
'Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil' haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı!
"Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil" haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı!
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
Ukrayna, 'Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladı
Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın 'Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin' önerisi karşısına şaşkına döndü
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın "Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin" önerisi karşısına şaşkına döndü
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Fettah Can Halil Sezai Şeyma Subaşı
Spor Podolski Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın
Daha Fazla Karar İtalya Ramazan Antalya
Şu an buradasınız: Almanya sağlık sistemini ikinci dalga Covid-19 salgınına hazırlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 18:41:54. #1.15#
title