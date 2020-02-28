Almanya Sağlık Bakanlığından korona virüsü açıklaması: "Vaka sayısı 60"
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Almanya Sağlık Bakanlığından korona virüsü açıklaması: "Vaka sayısı 60"

Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede korona virüsü tespit edilmiş 60 vakanın bulunduğunu açıkladı.

28.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:51
Almanya Sağlık Bakanlığından korona virüsü açıklaması:

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede korona virüsü tespit edilmiş 60 vakanın bulunduğunu açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü salgını tehdit oluşturmaya devam ediyor. Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 60 kişide korona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığını ifade etti. Bakanlık, "Şu anda Almanya'da neredeyse 60 vaka var ama söylemeye devam ettiğimiz gibi çok dinamik bir durum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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