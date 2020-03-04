Almanya Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs salgını artık küresel çapta ele alınmalı
Almanya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının artık küresel çapta ele alınması gerektiğini söyledi. Almanya ayrıca tüm tıbbi malzemelerin yurt dışına ihracatına da yasak getirdi.
Almanya Sağlık Bakanlığı, ölümcül koronavirüs salgınının dünyada birçok ülkede yayılması sebebiyle küresel çapta ele alınması gerektiğini, artık Çin kaynaklı bölgesel salgın bir hastalık olmadığını açıkladı.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Artık bu salgın zincirinin belli noktaları takip edilemiyor ve bu ilk kez karşılaşılan bir şey. Enfekte olan hastalarla birçok kişi temasa geçti. Ülkemizdeyse 16 vaka bulunuyor" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle
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