Almanya Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs salgını artık küresel çapta ele alınmalı
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Almanya Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs salgını artık küresel çapta ele alınmalı

Almanya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınının artık küresel çapta ele alınması gerektiğini söyledi. Almanya ayrıca tüm tıbbi malzemelerin yurt dışına ihracatına da yasak getirdi.

04.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:41
Almanya Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs salgını artık küresel çapta ele alınmalı

, ölümcül koronavirüs salgınının dünyada birçok ülkede yayılması sebebiyle küresel çapta ele alınması gerektiğini, artık Çin kaynaklı bölgesel salgın bir hastalık olmadığını açıkladı.


Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Artık bu salgın zincirinin belli noktaları takip edilemiyor ve bu ilk kez karşılaşılan bir şey. Enfekte olan hastalarla birçok kişi temasa geçti. Ülkemizdeyse 16 vaka bulunuyor" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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