Almanya Sağlık Bakanı Spahn: "Salgının üçüncü dalgası kırıldı"
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Almanya Sağlık Bakanı Spahn: "Salgının üçüncü dalgası kırıldı"

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: 'Salgının üçüncü dalgası kırıldı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında "Saygının üçüncü dalgası kırıldı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında "Saygının üçüncü dalgası kırıldı. Şimdi bu gidişatın sürekliliğini sağlamalıyız" dedi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, korona virüs salgınında son duruma ilişkin verileri başkent Berlin'de basın toplantısı düzenledi. Bakan Spahn, ülkenin son durumuna ilişkin pozitif görünüm çizerek, "Saygının üçüncü dalgası kırıldı. Şimdi bu gidişatın sürekliliğini sağlamalıyız" dedi. Almanya'da vaka sayılarının hala yüksek olduğunu ve bu rakamların aşağı çekilmesi gerektiğini, kısıtlamaların gevşetilmesinde aceleci davranılmasının bu şartlar altında tehlikeli olabileceğini kaydeden Alman Bakan, salgına karşı elde edilen başarının kaybedilmemesi için kurallara uyulması konusunda dikkatli olunmasını istedi. Almanya'da bugün itibariyle yüzde 31,5'inin tek doz aşı olduğunu dile getiren Bakan Spahn, gelecek hafta içi ülkede yaşayan her 3 kişiden birinin aşılanmış olacağını ifade etti.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, halihazırda uygulanan korona kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması tartışmalarına değinerek, "Tedbirlerin kapsamlı bir biçimde gevşetilmesi için halkın yüzde 80'inden fazlasının korona virüse karşı bağışıklık kazanmış olması gerekiyor. Salgın devam edebilir, fakat bugün yaşanılan gibi bir dalga oluşturmayacaktır" dedi.

Almanya'da son 24 saatte 18 bin 485 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 491 bin 988'e ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 284 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 84 bin 410'a yükseldi.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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