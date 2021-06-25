Almanya Sağlık Bakanı Spahn halkı Kovid-19 aşısı yaptırmaya çağırdı Açıklaması
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Almanya Sağlık Bakanı Spahn halkı Kovid-19 aşısı yaptırmaya çağırdı Açıklaması

Almanya Sağlık Bakanı Spahn halkı Kovid-19 aşısı yaptırmaya çağırdı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı en iyi çarenin aşılanmak olduğunu belirterek, halka aşı yaptırma çağrısında bulundu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı en iyi çarenin aşılanmak olduğunu belirterek, halka aşı yaptırma çağrısında bulundu.

Spahn, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ile düzenlediği basın toplantısında, tüm yetişkinlere temmuz sonuna kadar, 12-15 yaş arası genç ve çocuklara da ağustos sonuna kadar aşı teklifi yapılacağını kaydederek, şimdiye kadar yaklaşık 44 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozunun, 28 milyon kişiye de ikinci dozunun uygulandığını ifade etti.

Spahn, şimdiye kadar 12-15 yaş arasında olan 300 bin kişiye de aşı yapıldığı bilgisini de paylaşarak, "Aşı olmak salgına karşı en iyi çaredir." dedi.

Aşının tüm bilinen Kovid-19 varyantlarına karşı etkili olduğunu vurgulayan Spahn, "Bundan dolayı aşı olma fırsatının kullanılması yönünde çağrıda bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Spahn, şimdi Kovid-19'un Delta varyantının yayılmasıyla meşgul olduklarını anlatarak, Almanya'da Delta varyantının yazdan sonra Kovid-19'un baskın türü olabileceği uyarısında bulundu.

Vaka sayılarının ne kadar yükseleceğinin insanların davranışlarına bağlı olacağını ifade eden Spahn, bundan dolayı özellikle kapalı mekanlarda Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını istedi.

RKI Başkanı Wieler de pozitif çıkan Kovid-19 testlerinde Delta varyantının oranının arttığı bilgisini paylaşarak bu oranın yüzde 10'u geçtiğini ifade etti.

Bu varyantın diğer türlere göre daha bulaşıcı olduğunu vurgulayan Wieler, Delta varyantının 60 yaş altı insanlarda daha fazla görüldüğünü, ancak aşıları tam olan kişilerin ciddi hastalıklara karşı korunduğunun da bilindiğini söyledi.

Wieler, virüs tehlikesinin henüz geçmediğini, bu tehlikenin insanların çoğu bağışıklık kazandığında kaybolacağını belirtti.

Ancak insanların büyük bölümünün tamamen aşı olmasının zaman alacağını ifade eden Wieler, "Bundan dolayı sorumlu bir şekilde davranmayı sürdürmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Wieler, test yapılması ve maskelerin takılmasının salgınla mücadelede en önemli unsur olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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