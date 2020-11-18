Almanya, Rusya ve Çin'i Kuzey Kore'nin yaptırım ihlallerinin belirlenmesini engellemekle suçladı
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Almanya, Rusya ve Çin'i Kuzey Kore'nin yaptırım ihlallerinin belirlenmesini engellemekle suçladı

18.11.2020 01:21 | Son Güncelleme: 18.11.2020 01:24
Almanya, Rusya ve Çin'i Kuzey Kore'nin yaptırım ihlallerinin belirlenmesini engellemekle suçladı

BİRLEŞMİŞ Almanya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, Rusya ve Çin'i Kuzey Kore'nin rafine petrol ithalatında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal edip etmediğinin belirlenmesini engellemekle suçladı.

BİRLEŞMİŞ Almanya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, Rusya ve Çin'i Kuzey Kore'nin rafine petrol ithalatında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal edip etmediğinin belirlenmesini engellemekle suçladı.

BMGK Kuzey Kore Yaptırım Komitesi Başkanı Heusgen, yaptığı açıklamada, "Rusya ve Çin varil bildirimi yapmaktan kaçınıyor, ton ile bildirim yapıyor. Bu yüzden BM sınırın aşılıp aşılmadığını belirleyemiyor." dedi.

Heusgen, bu durumun karmaşık olmamasına rağmen iki ülkenin de ton ile bildirim yapmaya devam ettiğini belirterek Rusya ve Çin'i sorunu siyasallaştırmakla suçladı.

BMGK, 2017'de nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'nin rafine petrol ve petrol ürünleri ithalatına yıllık 500 bin varil sınırlaması getirmişti.

Konsey, Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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