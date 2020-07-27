Almanya, Rusya'nın G-7'ye dönmesine karşı
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Almanya, Rusya'nın G-7'ye dönmesine karşı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya'nın G-7'ye dönmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Rusya'nın G-8'in dışında tutulmasının nedeni Ukrayna'nın doğusundaki duruma müdahil olması ve Kırım'ı ilhak etmesi. Bu durum çözülene kadar Rusya'nın bu foruma dönmesini olası görmüyorum" dedi.

Almanya, Rusya'nın G-7'ye dönmesine karşı
27.07.2020 11:31 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:06

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya'nın G-7'ye dönmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Rusya'nın G-8'in dışında tutulmasının nedeni Ukrayna'nın doğusundaki duruma müdahil olması ve Kırım'ı ilhak etmesi. Bu durum çözülene kadar Rusya'nın bu foruma dönmesini olası görmüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, G-7 zirvesinin yeni tip korona virüs (Covid-19) tehdidi nedeniyle Eylül ayında gerçekleşeceğini duyururken toplantıya Rusya, Hindistan, Avustralya ve Güney Kore'yi davet etmek istiyor. Trump'ın bu girişimlerine G-7 forumunda bulunan ülkelerden tepki gelmeye başladı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada Rusya'nın tekrar foruma davet edilme ihtimalini değerlendirerek, "Rusya'nın G-8'in dışında tutulmasının nedeni Ukrayna'nın doğusundaki duruma müdahil olması ve Kırım'ı ilhak etmesi. Bu durum çözülene kadar Rusya'nın bu foruma dönmesini olası görmüyorum" dedi.

"G-11 veya G-12'lere ihtiyacımız yok"

Bakan Maas, Rusya'nın yanı sıra Hindistan, Avustralya ve Güney Kore'nin de davet edilme ihtimaline sıcak bakmayarak, "G-7 ve G-20 makul bir şekilde koordine edilmiş forumlar. G-11 veya G-12'lere ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

Dünya ekonomisine yön veren 7 ülkenin oluşturduğu forum, her yıl geleneksel olarak toplanıyor. 1975 yılında Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın bulunduğu ülkelerin başlattığı G-7 zirvesine 1998 yılında Rusya da davet edilince forum G-8 olarak anılmaya başlandı. Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden sonra dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın girişimleriyle zirveye Rusya davet edilmedi ve forum G-7 formatına döndü. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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