ABD Başkanı Donald Trump, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın bir esiri." dedi.

NATO Zirvesi kapsamında çalışma kahvaltısında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen Trump, Almanya'nın savunma harcamalarını artırmamasını ve Rusya'yla yürütülen enerji iş birliğini eleştirdi.

Trump, "Avrupa'yı Rusya'dan korumamız gerektiği söyleniyor. Öyleyse neden NATO ülkeleri enerji için Rusya'ya milyarlarca dolar ödüyor?" açıklamasında bulundu.

Almanya'nın Rusya ile petrol ve gaz anlaşmaları yapmasının "çok uygunsuz" olduğunu kaydeden Trump, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın bir esiri." dedi.

Almanya'nın Rusya ile bir boru hattı üzerine de anlaşma sağladığını anımsatan Trump, böylelikle Rusya'nın doğalgaz sayesinde Almanya'nın yüzde 70'ini kontrol edeceğini söyledi.

"NATO ülkeleri savunma harcamalarını anında artırmalı"

Trump, NATO müttefiklerinin 10 yıl içinde değil "anında" savunma harcamalarını artırması gerektiğini belirterek, "Bu kabul edilemez. Biz Almanya'yı, Fransa'yı, herkesi koruyoruz. Çok fazla para ödüyoruz. Yıllardır da bu şekilde devam ediyor. Başka ABD başkanları da bunu gündeme getirdi ama bu konuda hiç birşey yapmadı. ya anlamadılar ya da müdahil olmak istemediler. Ama bu bizim ülkemiz için büyük haksızlık." diye konuştu.

Özellikle Almanya'nın savunma harcamalarının çok düşük seviyede olduğunu söyleyen Trump, "Almanya çok zengin bir ülke. Savunma harcamalarını anında, hemen yarın artırabilirler ve hiçbir sıkıntı olmaz." açıklamasında bulundu.