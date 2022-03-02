Almanya, Rusya dışındaki ülkelerden 1,5 milyar avroluk LNG alacak - Haberler

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Almanya, Rusya dışındaki ülkelerden 1,5 milyar avroluk LNG alacak

AA, Bahattin Gönültaş - Güncel
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Almanya, Rusya dışındaki ülkelerden 1,5 milyar avroluk LNG alacak

Almanya'nın, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle alternatif doğal gaz tedarik kaynağı arayışı kapsamında, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımı için 1,5 milyar avro ayırdığı bildirildi.

Almanya'nın, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle alternatif doğal gaz tedarik kaynağı arayışı kapsamında, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımı için 1,5 milyar avro ayırdığı bildirildi.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı Sözcüsü Robert Saverin, Ukrayna'yla savaş halinde olmasına ve Batılı ülkelerin yaptırım uygulamalarına rağmen Rusya'nın doğal gaz sözleşmelerinde yükümlülüklerini yerine getirmediğine ilişkin bir işaret olmadığını belirtti.

Alman hükümetinin, gaz şirketlerini Rusya dışındaki ülkelerden 1,5 milyar avroluk LNG alımı için görevlendirdiğini ifade eden Saverin, "Bu gazın nereden satın alınacağı üzerinde çalışılıyor." dedi.

Saverin, LNG alımının "çok kısa" sürede gerçekleşeceğini kaydetti.

AA / Bahattin Gönültaş - Güncel

Doğalgaz, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Haberler

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