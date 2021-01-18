Almanya, Rus muhalif Navalnıy'ın serbest bırakılmasını istedi
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Almanya, Rus muhalif Navalnıy'ın serbest bırakılmasını istedi

18.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:14
Almanya, Rus muhalif Navalnıy'ın serbest bırakılmasını istedi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya çağrıda bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya çağrıda bulundu.

Maas, Rus muhalif Navalnıy'ın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaparak, Moskova yönetimine tepki gösterdi.

Navalnıy'ın iyileştikten sonra Rusya'ya dönmek için bilinçli bir karar verdiğini belirten Alman Dışişleri Bakanı, "Rus makamlarının, onu gelir gelmez tutuklamaları tamamen anlaşılmaz bir durum. Rusya, kendi anayasasına ve uluslararası yükümlülüklere göre, hukukun üstünlüğünü ve medeni hakların korunmasını sağlamalıdır. Elbette bu ilkeler, Aleksey Navalnıy için de uygulanmalıdır. Navalnıy, derhal serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Maas, Navalnıy'ın Rus topraklarında ciddi bir zehirli saldırının mağduru olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın bu saldırıyı tam olarak soruşturması ve failleri adalete teslim etmesi için elinden gelen her şeyi yapmasını beklemeye devam ettiklerini kaydetti.

Navalnıy, Moskova'daki havaalanında gözaltına alınmıştı

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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