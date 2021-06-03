Almanya, Rus hava yolu şirketlerine yeniden uçuş izni verdi
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Almanya, Rus hava yolu şirketlerine yeniden uçuş izni verdi

Almanya, Rus hava yolu şirketlerine yeniden uçuş izni verdi
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Rusya'nın Alman hava yolu şirketi Lufthansa'ya ülkeye uçuş izini vermesinin ardından Almanya'nın da Rus hava yolu şirketlerine yeniden uçuş müsaadesi verdiği bildirildi.

Rusya'nın Alman hava yolu şirketi Lufthansa'ya ülkeye uçuş izini vermesinin ardından Almanya'nın da Rus hava yolu şirketlerine yeniden uçuş müsaadesi verdiği bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre Lufthansa şirketinin bir sözcüsü, Rus makamlarının Moskova ve St. Petersburg'a uçuş izini verdiğini açıkladı.

Almanya Ulaştırma Bakanlığının da bu açıklamayı doğruladığı ve Rus hava yolu şirketlerine yeniden Almanya'ya uçuş izini verdiği aktarıldı.

Bakanlık daha önce, Rus merciler Lufthansa'nın uçaklarına zamanında uçuş izni vermediği için Rusya'ya misilleme yaparak Rus hava yolu şirketlerinin Almanya'ya yapacağı uçuşlara izin vermeyeceğini bildirmişti. Lufthansa'nın uçuşlarına müsaade verilmesi durumunda, Rus hava yolu şirketlerinin Almanya'ya uçuşlarına yeniden izin verileceği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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