Almanya, Rus dezenformasyonunun ana hedefi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Almanya, Rus dezenformasyonunun ana hedefi

09.03.2021 18:00 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:06
Almanya, Rus dezenformasyonunun ana hedefi

Avrupa Birliği'nin (AB) Dış Eylem Servisi tarafından yönetilen AB'nin EUvsDisinfo isimli dezenformasyon izleme örgütünün yayınladığı rapora göre, AB'de Rus dezenformasyonunun ana hedefinin Almanya olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Dış Eylem Servisi tarafından yönetilen AB'nin EUvsDisinfo isimli dezenformasyon izleme örgütünün yayınladığı rapora göre, AB'de Rus dezenformasyonunun ana hedefinin Almanya olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) ve Rusya arasındaki gerilim devam ediyor. AB'nin Dış Eylem Servisi tarafından yönetilen AB'nin EUvsDisinfo isimli dezenformasyon izleme örgütünün yayınladığı rapora göre, AB'de Rus dezenformasyonunun ana hedefinin Almanya olduğu belirtildi. Raporda, 2015'ten bu yana Rusya'nın Almanya hakkında dezenformasyonu amaçlayan 700 adet sahte ve yanıltıcı bilgi yaydığının belgelendiği aktarıldı.

Moskova'nın 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmesinden sonra kurulan EUvsDisinfo, Rusya'nın dezenformasyon kampanyası ile Fransa için 300'den, İtalya için 170'ten ve İspanya için 40'tan fazla sahte ve yanıltıcı bilgi yayıldığını belirtti. EUvsDisinfo, "Almanya, Avrupa üye devletleri arasında Rusya'nın dezenformasyon çabalarının ana hedefi konumunda" dedi.

"Rus düşmanı"

EUvsDisinfo, Rusya'nın dezenformasyon ile Almanya'yı "Rus düşmanı" olarak göstererek, dikkatleri Rusya'nın insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerinden uzaklaştırmayı çalıştığını açıkladı. Raporda, Rusya'nın yaklaşımı belirsizlik ve uyumsuzluk meydana getirerek, Rus yetkililere manevra alanı sağlamak olduğu aktarıldı.

AB liderleri, 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak zirvede Rusya için atılacak adımları tartışacaklar.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Yılmaz Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Esra Dermancıoğlu
Spor Mustafa Er Mete Kalkavan Aykut Kocaman Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya, Rus dezenformasyonunun ana hedefi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 18:23:31. #1.16#
title