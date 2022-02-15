Almanya, Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekilmelerini iyiye işaret olarak görüyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus birliklerinin Ukrayna sınırından geri çekilme haberlerini olumlu adım olarak değerlendirdi.

Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'daki görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla ve diyalogla çözülmesi çağrısında bulunarak, "Birliklerin geri çekilmesi haberini memnuniyetle karşılıyorum. Bu iyiye işaret ve umarız devamı gelir. Bir çıkmaza girmemeliyiz, bu bir felaket olur." diye konuştu.

Şansölye Olaf Scholz, Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafa diplomatik çözüm bulunabileceğine işaret ederek, "Mevcut durum ne kadar zor ve ciddi görünse de durumu umutsuz olarak tanımlamayı reddediyorum." dedi.

Almanya ve Avrupa'nın sürdürülebilir güvenliğinin Rusya'ya karşı durularak değil ancak Rusya ile beraber sağlanabileceğinin farkında olduğunu dile getiren Scholz, "Artık herkes cesur ve sorumlu davranmalı. Avrupa'da barışı savunmak bizim en önemli görevimiz." ifadelerini kullandı.

Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekat başlatması halinde geniş kapsamlı yaptırımları uygulamak için hazırlıklarını yaptıklarını vurgulayarak, "Her durumda, o zaman ne yapacağımızı biliyoruz. Benim izlenimim, herkesin bunu bildiği yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

Rus doğalgazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattının akıbeti konusundaki soruya ilişkin Scholz, "Boru hattı söz konusu olduğunda, herkes neler olduğunu biliyor. Kuzey Akım 2 ile ilgili olarak, eski bir politikacının (Gerhard Schröder) özel sektör faaliyetleri hakkında daha fazla yorum yapmak istemiyorum." dedi.

Scholz, Almanya, Başbakan ülkesinin Rusya, Ukrayna ve Fransa'nın Minsk Anlaşması'na bağlı kalması gerektiğine dikkati çekerek, "Elbette herkes olayları kendi lehlerine yorumlama eğilimindedir, ancak her şey yazılıdır. Şimdi bir sonraki adımı atmalıyız. Herkes bir araya gelirse bu işe yarayabilir." ifadesine yer verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun doğuya doğru genişlemesi konusunda yaptığı, "Bu konuyu şimdi çözmeliyiz" ifadesine de yanıt veren Scholz, "NATO'nun doğuya doğru genişlemesi görev süremiz boyunca muhtemelen artık gündemde olmayacak. Zaten gündemimizde yok. Gerçi Başkan'ın görevde ne kadar kalmayı planladığını bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.