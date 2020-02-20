Almanya Rekabet Kurumundan Condor'un Polonyalı LOT'a satışına yeşil ışık

20.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:48

Almanya Federal Rekabet Kurumu Bundeskartellamt, Alman tatil ve hava yolu markası Condor'un Polonya hava yolu şirketi LOT'a satışını onayladı. Bundeskartellamt'tan yapılan açıklamada iki hava yolu şirketinin birbirini tamamladığı, bu sayede Condor'un Almanya pazarında liderlik yarışında Lutfthansa karşısında güç kazanacağı belirtildi.



Polonya hava yolu şirketi LOT'un iflas eden turizm şirketi Thomas Cook'a ait Alman tatil hava yolu markası Condor'u satın almasına Almanya Federal Rekabet Kurumu Bundeskartellamt'tan onay çıktı. Bundeskartellamt Başkanı Andreas Mundt imzasıyla yayınlanan açıklamada, LOT ile Condor'un birbirlerini tamamladıkları, bu sayede Condor'un Almanya pazarındaki liderlik yarışında Lutfthansa karşısında güç kazanacağı belirtildi. Açıklamada birleşme analizi neticesinde Condor ve LOT'un birbiriyle rekabetinin söz konusu olmadığına, çünkü söz konusu hava yollarının farklı güzergahlara uçuşlar gerçekleştirdiğine de yer verildi.



Toplam ödenecek para 630 milyon euro



Satış işleminin önümüzdeki Nisan ayının sonuna kadar tamamlanması beklenirken, LOT'un söz konusu satış için ne kadar ödeme yapacağı açıklanmadı. Geçtiğimiz Eylül ayında İngiliz turizm şirketi Thomas Cook'un iflasını açıklamasının ardından şirketin Alman tatil hava yolu markası Condor, Alman Kalkınma Bankası Kfw ve federal hükümetten 380 milyon Euro köprü kredisi alarak iflastan kurtulmuştu. Geçtiğimiz Ocak ayında Condor'a teklif veren Polonya Havacılık Grubu PGL ise söz konusu kredinin geri ödeneceğini açıklamıştı. Kulislerde kredi borcunun dışında Condor'un satışı için Polonyalı şirketin ödeyeceği miktarın 250 milyon Euro olacağı konuşulurken, Condor'un toplam satışının kredi borcuyla birlikte 630 milyon euro'yu bulacağı belirtiliyor.



Filosunda 50 uçak bulunan, yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayan Condor, her yıl 9.5 milyon kadar yolcuyu Avrupa, Afrika ve Amerika'nın 90 farklı noktasına taşıyor. Polonya Hazine Bakanlığı iştirakı olan LOT ise dünya üzerinde 120 farklı noktaya yılda yaklaşık 10 milyon yolcu taşıyor. - VARŞOVA

Kaynak: İHA