Almanya rehavete erken kapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya rehavete erken kapıldı

Almanya rehavete erken kapıldı
10.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 10.05.2020 13:21

Almanya rehavete erken kapıldıAlmanya, (DHA) ? Koronavirüsün (Covid-19) neden olduğu vaka ve ölüm sayısındaki azalmanın ardından önlemlerini gevşeten Almanya'nın Ostsee ve Nordsee plajında insanların fiziksel mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadığı görüntülendi.

Almanya rehavete erken kapıldı

Almanya, (DHA) ? Koronavirüsün (Covid-19) neden olduğu vaka ve ölüm sayısındaki azalmanın ardından önlemlerini gevşeten Almanya'nın Ostsee ve Nordsee plajında insanların fiziksel mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadığı görüntülendi.

Almanya'da koronavirüsten ölen ve virüs tespit edilen kişi sayısındaki azalış nedeniyle önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesinin ardından ülkenin bir plajında koronavirüs önlemleri kapsamında fiziksel mesafeye uygun şezlongların yerleştirildiği ancak plajdaki kişilerin maskesiz olduğu ve fiziksel mesafe kurallarına uymadığı görüntülendi.

Plajda hizmet veren restoranda da kurallara uyulmadığı görülürken her yaş grubundan onlarca kişinin plajda vakit geçirdiği anlar da kaydedildi.

Almanya rehavete erken kapıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız Haber
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını 'Karantina çılgınlığı' notuyla ifşa etti Haber
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı Haber
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin...
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Denize girmenin yasak olduğu Antalya'da gençler, üstü açık otomobili havuza çevirdi
Denize girmenin yasak olduğu Antalya'da gençler, üstü açık otomobili havuza çevirdi
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı
Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu
Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu 'standart dışı' çıktı
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu "standart dışı" çıktı
Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler
Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sosyal mesafeli bank' paylaşımı: Fikir güzel
Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafeli bank" paylaşımı: Fikir güzel
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Falcao ile yol ayrımına gelen Galatasaray, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine aldı
Falcao ile yol ayrımına gelen Galatasaray, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine aldı
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Mhp İsyan Mayıs Aydın
Şu an buradasınız: Almanya rehavete erken kapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 13:24:30. #1.15#
title