Almanya Polis Olmak İsteyen Genç Aday Arayışında
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Almanya Polis Olmak İsteyen Genç Aday Arayışında

Almanya'nın güney batısındaki 11 milyon nüfuslu Baden Württemberg eyaleti polis teşkilatları 2019-2021 yılları içinde polis mesleğini öğrenmek isteyen gençlere kapılarını açıyor.

Almanya Polis Olmak İsteyen Genç Aday Arayışında

Almanya'nın güney batısındaki 11 milyon nüfuslu Baden Württemberg eyaleti  polis teşkilatları 2019-2021 yılları içinde polis mesleğini öğrenmek isteyen gençlere kapılarını açıyor.

Polis mesleğine ilgi duyan gençler için 20 Şubat tarihinde Freiburg - Breisach polis merkezinde gençler ve ilgi duyan velilerin katılımıyla polis mesleği tanıtılacak.

Toplantıya katılmak isteyenlerin Tel. Nr. 0761/882-1761 veya elektronik posta adresi freiburg.berufsinfo@polizei-bwl.de adresinden başvurmaları gerekiyor. Polis teşkilatları mesleğe ilgi duyan bin 800 öğrenciyi almayı hedefliyor. (Fotoğraflı) - Freiburg

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