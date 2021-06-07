Almanya pazarında Türkiye'ye talep artıyor: Uçaklar dolmaya başladı

Tourism Today Almanya Temsilcisi İbrahim Bağ, Almanya pazarındaki son durumu değerlendirdi. İbrahim Bağ: "10 günlük karantinayı kaldırması ve ucuz testlerin kabul edeceğini açıklaması sonrasında Almanya'da, hem etnik pazarın hem de Alman vatandaşlarının Türkiye'ye ilgisi artıyor" dedi.

Tourism Today Almanya Temsilcisi İbrahim Bağ, Almanya pazarındaki son durumu değerlendirdi. İbrahim Bağ: "10 günlük karantinayı kaldırması ve ucuz testlerin kabul edeceğini açıklaması sonrasında Almanya'da, hem etnik pazarın hem de Alman vatandaşlarının Türkiye'ye ilgisi artıyor" dedi.

ALMANYA'DA SEYAHAT İSTEĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR 10 gün süren ev karantinasını kaldırması ve ucuz ve hızlı testlerin kabul edileceğini açıklayan Almanya'da seyahat hareketliliği yaşanıyor. Bu hareketlilik içinde Türkiye'ye ilgi ise üst seviyede. Tourism Today Almanya Temsilcisi İbrahim Bağ, yaptığı değerlendirmede Almanya'daki seyahat hareketliliğini değerlendirdi: "Seyahat acentaları ile yaptığım görüşmelerde Almanya'da seyahat isteği her geçen gün artıyor. Bu seyahat isteği içinde Türkiye destinasyonu ilk üçte yer alıyor. Seyahat acentaları bazı bölgelerde bu ilgiyi karşılayabilmek için akşam 23.00'a kadar çalışmak durumunda kalıyor. Bu ilgi neticesinde uçaklar dolmaya başladı. İlerleyen dönemde ek seferlere ihtiyacımız olacak. Ayrıca bilet fiyatlarında da talep nedeniyle büyük bir artış gözlemliyoruz" dedi.

"İLERLEYEN DÖNEMDE EK SEFERLERE İHTİYACIMIZ OLACAK" Almanya'daki bu ilginin sadece etnik pazardan kaynaklanmadığını belirten İbrahim Bağ, "Bu ilginin Almanya'da yaşayan Türklerden kaynaklandığını söylersek yanılırız. Hem etnik pazar hem de Alman vatandaşları Türkiye'ye ilgi gösteriyor. Türkiye'ye yönelik güzel bir talep var. İnsanlar seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ile birlikte özgürlüklerine kavuştular. Seyahat acentaları ile yaptığım görüşmelerde Almanya'da yurt dışına seyahat etme isteğinin daha da artacağı belirtiliyor. Ancak önümüzdeki süreç için bir uyarı yapmak istiyorum. Almanya'da uçaklar dolmaya başladı. İlerleyen dönemde ek seferlere ihtiyacımız olacak" diye konuştu.

Kaynak: Tourism Today