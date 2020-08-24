Almanya, Paris ve Fransız Rivierası'ndaki bölgelere seyahat uyarısı yayınladı
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Almanya, Paris ve Fransız Rivierası'ndaki bölgelere seyahat uyarısı yayınladı

Almanya, artan korona virüs vakaları nedeni ile Fransa'nın başkenti Paris'e ve Fransız Rivierası'nda yer alan bölgelere seyahat uyarısı yayınladı.

Almanya, Paris ve Fransız Rivierası'ndaki bölgelere seyahat uyarısı yayınladı
24.08.2020 23:33 | Son Güncelleme: 24.08.2020 23:36

Almanya, artan korona virüs vakaları nedeni ile Fransa'nın başkenti Paris'e ve Fransız Rivierası'nda yer alan bölgelere seyahat uyarısı yayınladı.

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke seyahat kısıtlamalarını yeniden başlattı. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, artan korona virüs vakaları nedeni ile Fransa'nın başkenti Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi ile Fransız Rivierası'nda yer alan Marsilya ve Nice'in de içinde bulunduğu güney bölgesi Provence-Alpes-Cote-d'Azur'a gereksiz turist gezileri yapılmaması konusunda seyahat uyarısı yayınlandı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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