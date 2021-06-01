Almanya pandemide örnek gösterilirken kontrolü nasıl kaybetti?
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Almanya pandemide örnek gösterilirken kontrolü nasıl kaybetti?

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2020'nin ortalarında Almanya, koronavirüs salgınını kontrol altında tutma konusunda önde gelen ülkelerden biriydi.

2020'nin ortalarında Almanya, koronavirüs salgınını kontrol altında tutma konusunda önde gelen ülkelerden biriydi. Şimdi, İngiltere ve İsrail gibi ülkeler normale dönerken, Almanya altı aydan fazla süredir bir tür karantina altında. Organizasyon, planlama başarısı ve akılcılığı ile tanınan bir ülke olan Almanya, COVID-19 pandemisinde kontrolünü nasıl kaybetti?

Almanya pandemide örnek gösterilirken kontrolü nasıl kaybetti?

Kaynak: DailyMotion.com

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