Almanya Ormanlılar Derneğinden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek Almanya Ormanlılar Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 25 bin lira bağış yaptı.

Almanya Ormanlılar Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 25 bin lira bağış yaptı.

Dernek Başkanı Abdullah Akay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin imkanları doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerine katkı sağladıklarını belirtti.

Gurbette yaşayanlar olarak devletin ve milletin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Akay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na' yöneticilerimiz ve üyelerimizle 25 bin lira katkı sağlayarak destek verdik. Tüm vatandaşlarımızı zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya, evlerinde kalmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Derneğin Ormanlı Temsilcisi Varol Aksoy da Almanya'da bulunan derneğin kampanyaya sağladığı katkıdan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA