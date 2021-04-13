Almanya Ormanlılar Derneğinden 420 aileye gıda yardımı
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Almanya Ormanlılar Derneğinden 420 aileye gıda yardımı

Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Almanya Ormanlılar Derneğinden 420 aileye gıda yardımı

Almanya Ormanlılar Derneği, Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi ve çevre köylerinde ihtiyaç sahibi 420 aileye gıda yardımında bulundu.

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Almanya Ormanlılar Derneği, Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi ve çevre köylerinde ihtiyaç sahibi 420 aileye gıda yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Abdullah Akay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışma başlattıklarını söyledi.

Hayırseverlerin ve üyelerin desteğiyle alınan gıda yardımlarının Ormanlı beldesi ile çevre köylerde tespit edilen ihtiyaç sahibi 420 aileye ulaştırıldığını aktaran Akay, "Ramazan hayırlı bir aydır, paylaşmadır, güzelliktir. Derneğimiz, yönetim kurulumuzla gurbette olsak bile doğup büyüdüğümüz hasretini çektiğimiz memleketimize, insanımıza destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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