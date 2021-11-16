Almanya, Nord Stream 2 doğal gaz boru hattı onay sürecini askıya aldı

Alman enerji piyasası düzenleyicisi Bundesnetzagentur (Federal Ağ Ajansı) tarafından bugün yapılan basın açıklamasında "Bundesnetzagentur, Nord Stream 2 AG'yi bağımsız bir iletim operatörü olarak sertifikalandırma prosedürünü bugün askıya aldı" ifadelerini kullandı.

Almanya Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı enerji piyasası düzenleyicisi basın açıklamasında "Bundesnetzagentur, Nord Stream 2 AG'yi bağımsız bir iletim operatörü olarak sertifikalandırma prosedürünü bugün askıya aldı. Belgelerin kapsamlı bir incelemesinin ardından, Bundesnetzagentur, Nord Stream 2 boru hattının işletmecisini sertifikalandırmanın ancak bu işletmecinin Alman yasalarına göre yasal bir biçimde organize edilmiş olması halinde mümkün olacağı sonucuna varmıştır" dedi.

Avrupa Birliği, doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan alıyor. Nord Stream 2, Ukrayna'yı bypass ederek Rusya doğal gazını doğrudan Almanya'ya bağlayacak. Uluslararası piyasada doğal gaz fiyatları, son 6 aylık süreçte yüzde 251,5, son 3 aylık süreçte 92,6 ve sadece bugün yüzde 7,7 oranında yükseldi.