Almanya'nın Yunanistan'daki mülteci kamplarına ilişkin raporunda "durum felaket" yorumu
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Almanya'nın Yunanistan'daki mülteci kamplarına ilişkin raporunda "durum felaket" yorumu

Almanya İçişleri Bakanlığınca hazırlanan raporda, Yunanistan'daki mülteci kamplarının felaket bir durumda olduğu belirtildi.

Almanya'nın Yunanistan'daki mülteci kamplarına ilişkin raporunda
11.07.2020 20:45 | Son Güncelleme: 11.07.2020 20:48

Almanya İçişleri Bakanlığınca hazırlanan raporda, Yunanistan'daki mülteci kamplarının felaket bir durumda olduğu belirtildi.

Der Spiegel'de yer alan habere göre, Yunanistan'daki mülteci kamplarını ziyaret eden İçişleri Bakanlığından bir heyetin Federal Meclis İçişleri Komisyonu'na sunduğu raporda, kamplardaki durumun çok kötü olduğu belirtildi.

Heyet üyeleri raporda durumu "felaket" olarak niteleyerek, bu durumdan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Raporda, özellikle Sisam adasında 650 kişi için hazırlanan kampta 6 binden fazla kişinin kaldığı ve bu durumun Avrupa standartlarıyla kesinlikle bağdaşmadığı kaydedildi.

Kamplara reşit olmayan çocukların yerleştirildikleri, tuvalet kapılarının dahi olmadığı belirtilen raporda, kızların tek konteynerde kaldığı ve eşyalarının yerlerde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Der Spiegel'in haberinde ayrıca Yunanistan'daki sağlık durumları kötü 243 çocuğun yakınlarıyla birlikte Almanya'ya getirileceği vurgulandı.

Kaynak: AA

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