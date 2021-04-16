Almanya'nın Wuppertal kentinde cuma ezanı hoparlörle minareden okunmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'nın Wuppertal kentinde cuma ezanı hoparlörle minareden okunmaya başlandı

Almanya'nın Wuppertal kentinde cuma ezanı hoparlörle minareden okunmaya başlandı
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'nın Wuppertal kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisinde, ramazan ayı dolayısıyla cuma ezanı hoparlörle minareden okunmaya başlandı.

Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada üç bürokrat daha görevden alındı
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada üç bürokrat daha görevden alındı

Almanya'nın Wuppertal kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisinde, ramazan ayı dolayısıyla cuma ezanı hoparlörle minareden okunmaya başlandı.

Caminin din görevlisi Mustafa Akkaya tarafından bu yıl ramazan ayında ilk kez okunan ezanı Müslümanların yanı sıra çevre sakini Almanlar da ilgiyle dinledi.

DİTİB Wuppertal Cami Derneği Başkanı Ersin Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaşayan Müslüman derneklerinin ortak girişimiyle şehir yönetiminden izin aldıklarını ve ramazan ayı boyunca cuma günleri camilerinde ezan okunacağını söyledi.

Özcan, "Malumunuz üzere ezan Anadolu insanının vazgeçilmezi ve burada yaşayan insanlarımızın da büyük bir özlemi. Vatandaşlar ezana büyük ilgi gösterdi. Mesafe ve hijyen kurallarına uyarak ezanı dinlemek için geldiler. Bu cemaatimiz ve çevrede yaşayanlar açısından çok önemli." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, çevrede yaşayan Müslümanlara moral olması için geçen yıl şehir yönetimince ramazan ayı boyunca akşam ezanlarının okunmasına izin verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Almanya'nın Wuppertal kentinde cuma ezanı hoparlörle minareden okunmaya başlandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 18:42:49. #1.15#

title