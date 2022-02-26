Almanya'nın Ukrayna'ya silah gönderilmesine onay verdiği öne sürüldü - Haberler

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Almanya'nın Ukrayna'ya silah gönderilmesine onay verdiği öne sürüldü

AA, Selen Temizer - Güncel
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Almanya'nın Ukrayna'ya silah gönderilmesine onay verdiği öne sürüldü

Almanya'nın, Hollanda'nın Ukrayna'ya Alman yapımı silah göndermesine onay verdiği iddia edildi.

Almanya'nın, Hollanda'nın Ukrayna'ya Alman yapımı silah göndermesine onay verdiği iddia edildi.

Brüksel merkezli haber sitesi Politico'ya göre, Almanya, Ukrayna'ya silah gönderimi karşıtı tavrını değiştirdi.

Alman yetkililer, Hollanda'ya Alman yapımı 400 tanksavar satması için izin verdi.

Almanya'nın, kendi ürettiği parçalarla yapılan silahların herhangi bir savaş bölgesine gönderilmesini engelleme hakkı saklı bulunuyor.

Öte yandan, dün Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardım olarak taahhüt ettiği 5 bin miğferin gönderildiği bildirilmişti.

AA / Selen Temizer - Güncel

Hollanda, Ukrayna, Almanya, Silah, Güncel, Haberler

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