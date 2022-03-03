Almanya'nın, Ukrayna'ya 2 bin 700 Strela tipi uçaksavar füze göndereceği öne sürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'nın, Ukrayna'ya 2 bin 700 Strela tipi uçaksavar füze göndereceği öne sürüldü

AA, Cüneyt Karadağ - Güncel
 - Güncelleme:
Almanya'nın, Ukrayna'ya 2 bin 700 Strela tipi uçaksavar füze göndereceği öne sürüldü

Almanya'nın, Ukrayna'ya 2 bin 700 Strela tipi uçaksavar füze göndereceği iddia edildi.

Almanya'nın, Ukrayna'ya 2 bin 700 Strela tipi uçaksavar füze göndereceği iddia edildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın Ekonomi Bakanlığı çevrelerine dayandırdığı haberine göre, Almanya, Ukrayna'ya 2 bin 700 Strela tipi uçaksavar füze gönderilmesine onay verdi.

Söz konusu silahların, eski Doğu Almanya'nın Ulusal Halk Ordusu (NVA) envanterinde bulunan Sovyet yapımı uçaksavarlar olduğu belirtildi.

Almanya daha önce de Ukrayna'ya 1000 tanksavar ile 500 "Stinger" tipi uçaksavar füzesi gönderme kararı almıştı.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Alman Haber Ajansı, Ukrayna, Almanya, Füze, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title