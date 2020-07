Almanya'nIn Türkiye'ye uyguladığı seyahat uyarısı ne zaman kalkacak? TÜRSAB TV'de yayınlanan ve Bilgi Teknolojileri, Medya ve İletişim Grup Başkanı Mesut Kanat'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Turizme Global Bakış" programı, bu hafta da dünya turizminin ana gündem maddelerini ekrana taşıdı.

Programa Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Dış İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı Önder Sancarbarlaz, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, Anica Turizm Genel Müdürü Çağlar Yücetepe ve AA Londra Finans Başmuhabiri Gökhan Kurtaran canlı bağlantı ile katıldı.

"PAMUKKALE'Yİ GECE TURİZMİNE KAZANDIRACAĞIZ"

Yılda 2,5 milyon turisti ağırlayan Pamukkale'nin Belediye Başkanı Avni Örki, şu anda yerli turist sayısının beklenenden az olduğunu belirtti. Pandemi sürecini yeni sezona hazırlık yaparak geçirdiklerini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Bazı işletmelerimiz kalitelerini artırmak için düzenlemeler yaptı, ekonomik olarak bu sürece hazırlıklı olmayanlar maalesef bunu yapamadı. Genelge kapsamında ve müşteri azlığından dükkanlarını kapatan esnaflarımızdan çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi almayacağız. Bu haftaki meclis toplantımızı yapacağız ve bunu resmiyete bağlayacağız. Belediyenin kiracılarından da bu süreçte kira almadık. Ufak da olsa katkımız olsun dedik. Bütün otellerimizi, kafeleri ücretsiz olarak gelecek olan misafirlerimizin güven duygusunu artırmak için dezenfekte ettik ve sertifika verdik. Pamukkale'ye giden yolları yeniledik, travertenlerin altında bulunan göleti 438 ton çamur çıkararak temizledik. Pamukkale'de ve Denizli'de gece turizmine açmak için Hierapolis ören yerini ve travertenleri aydınlatmak için çalışıyoruz. Böylece gece müzeciliği yapabileceğiz ve bölgedeki konaklama sayısı artacak" dedi. Bölgede balon turları ve paraşütle atlama imkanı olduğuna da dikkat çeken Örki, Pamukkale'nin dünyada tek olduğunu ve Türkiye turizmi için önemini vurguladı.

"AVRUPA'DA PANDEMİ DALGASI DEĞİL SİYASİ DALGANIN İÇİNDEYİZ"

Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Dış İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı Önder Sancarbarlaz, turizm sektörünün Türkiye'de pandemi sürecini diğer ülkelere göre daha profesyonel bir şekilde yürüttüğünü söyledi. Türkiye gerek sağlık alanında, gerek turizm alanında olsun zaten muhteşem iş çıkardığını söyleyen Sancarbarlaz, Türkiye'nin rakiplerinin bu yoğunlukta bir çalışma içerisine girmediğinin altını çizdi.Sancarbarlaz, "Biz pandemi dalgasının değil, siyasi dalganın içerisindeyiz. Turizm içerisindeki duayenlerin hepsi bu seyahat uyarısının kalkmasından yana ve doğru olduğunu söylüyor. Bütün yolların normalde İstanbul'a, Antalya'ya, Bodrum'a çıkması gerekirken çıkmıyor. 3 aydır 7/24 her birimiz burada olağanüstü bir çalışma içerisindeyiz. Yıllardır bu işin içindeyim yoğun bir iş birliği içerisindeyiz ve umarım Perşembe günü sayın bakanlarımızın yapacağı ve bizlerin de hazır bulunacağı toplantılarda Alman Dışişleri Bakanı Sayın Maas ve Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı'nın yapacağı görüşmelerin sonunda buradan olumlu sonuç çıkacağını düşünüyorum. Farklı siyasi algılardan dolayı böyle bir bekleme sürecindeyiz. Ama bunu da kesinlikle ve kesinlikle ben size iddia ediyorum ve söylüyorum; Avrupa bu kadar Türkiye'yi bekletemez. Gelecek birkaç gün içinde İsviçre örneğinde olduğu gibi muhakkak gelişmeler olacak. 1 Temmuz'dan itibaren İsviçre'den seyahat uyarısı kalkıyor. İkili görüşmelerde de Avrupa'nın birçok ülkesinin bunu açacağını düşünüyorum. Türkiye her zaman krizlerle büyümüş, gelişmiş ve gücüne güç katmış bir ülke. Türkiye her türlü senaryoya hazır. Türkiye'nin pandemi sonrası geri dönüşü çok iyi olacak. Bugün seyahat uyarısı kalktığı an yüz binlerce misafirimiz hemen Türkiye'ye yönelecek. Avrupalı Türkler gelecek. Kültür turizmine önem verenler gelecek. Bu sene açık ve net söylüyorum özellikle güneş ve kumsal turizmi kasımın ilk haftasında bitmeyecek." sözleriyle Almanya'daki son durumu aktardı.

"İNGİLTERE, TÜRKİYE KARARINI BU HAFTA SONU VERECEK"

Her yıl 2,5 milyon turistin ülkemize geldiği, ana pazarlarından olan İngiltere'den programa canlı bağlantı ile katılan Anadolu Ajansı Londra Finans Başmuhabiri Gökhan Kurtaran, hükümetin Türkiye ile ilgili kararını hafta sonu açıklanmasını beklediğini belirtti. Türkiye'nin İngiliz turistin favori destinasyonlarından olduğunu belirten Kurtaran, "İngiltere'de hükümetin halkın isteğini dikkate alarak adım atması bekleniyor. Bu hafta sonu İngiltere'nin açacağı koridorda hangi ülkelerin olacağını açıklamasını bekliyoruz. Türkiye'nin de burada olması çok sevindirici olacak. İngiliz basınında Türkiye'nin de adı geçiyor. Yunanistan'ın İngilizlere yönelik iki haftalık karantina kararı var. Yunanistan'ın bu kararını koruması, İngiliz turiste izin vermemesi durumunda Yunanistan'a gelecek turistlerin Türkiye'ye kaymasında etkili olacaktır. İngilizler de hükümetin kararını bekliyor. Onlar da tatil planlarını bu karara göre verecekler. Dolayısıyla bu hafta çok önemli. Ülkeler arası ilişkilerde siyaset turizm hepsi birbiri ile çok yakından ilişkili Türkiye İngiltere arasında çok yoğun şekilde serbest ticaret anlaşmaları yapılıyor. İspanya İtalya çok kötü sınav verdi. Türkiye'nin pandemi ile mücadelesinden övgü ile bahsediliyor. Uluslararası saygın yayın kuruluşlarının yaptığı haberler gerçek anlamda olumlu etki yaratıyor. Türkiye birçok bölgeye kıyasla güvenli bölge olarak görünüyor" dedi.

"SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK VERİLMEZSE TURİZMDEN BAHSEDİLEMEZ"

Programda TÜRSAB'ın pandemi sürecinde yaptıklarını detaylı şekilde anlatan Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, Devletin kısa çalışma ödeneği kararlarında seyahat acentalarına pozitif ayrımcılık yapması gerektiğini vurguladı. Ayrıca turizmin dijitalleştiğine dikkat çeken Hamit Kuk, pandemi sürecinde seyahat acentaları için Bakanlık tarafından alınan kararla evden çalışma izninin de yasal düzenlemeyle sürekli hale getirilmesini beklediklerini ifade etti. TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, "Turizm sektörü ilk 6 ayı kaybetti. Yüzde 70 kaybımız var. Ağustostan itibaren bütün kapılar açılsa bile 50 milyon turist hedefinin yüzde 30'luk kısmını karşılayabiliriz. Almanya ve Rusya Türkiye turizm sektörünü domine eden iki önemli pazar, oralardaki kırılma yan pazarları da etkiliyor. Rus pazarı gerileyince Azerbaycan Belarus, Almanya pazarında gerileme olunca İsviçre, Fransa bütün Avrupa ülkelerinde gerilemeye neden oluyor. Almanya'da çok ciddi bir Türkiye sempatisi var. Türkiye olmazsa olmaz pazar, bizim kadar onlar da çaba gösteriyor. Sayın Bakanlarımızın Perşembe günü yapacağı ziyaret çok önemli. Bu saatten sonra karşılıklı mutabakat oluştuktan sonra bu işin normale dönmesi temmuzun üçüncü haftasını bulur.Geriye 3 aylık sezon kalıyor. Bu 3 aylık süreç Antalya, Ege'ye yetmez. Turizmciler olarak yapabileceğimiz bir şey yok. Almanya ve Rusya'daki muhataplarımızla sık sık görüşüyoruz bu işin çözülmesi için üstümüze düşen çalışmayı yapıyoruz ama iş dönüp dolaşıp ülkeler arası siyasal ekonomik menfaatlere çıkıyor. Temmuz ayı geldi, 2021 sezonu için çalışmaya başlanacak. Reklam, pazarlama faaliyetleri kasım ayına kadar sürecek. Kasımda erken rezervasyon beklentisi içine girilecek. Biz şimdi hangi parayla bunu yapacağız? Seyahat acentaları otel ve hava yolundan paralarını geri alamadı. Bize uygun kredi olanakları sağlansın. En büyük korkumuz endişemiz bu durum şu aşamada. Seyahat acentalarına destek verilmezse turizmden bahsedilmez. Seyahat acentalarına pozitif ayrımcılık yapılması lazım. Biz talepleri ilgili bakanlıklara iletiyoruz." sözleriyle seyahat acentalarının beklentilerini sıraladı.

"TEMMUZ AĞUTOS AYLARINDA DOLUYUZ"

Fethiye'den yayına katılan Anica Turizm Genel Müdürü Çağlar Yücetepe, iç turizmde yeni normal düzene geçiş ve sınavların da bitmesiyle beraber ciddi bir talep artışı yaşandığını anlattı. Yücetepe, "Gece gündüz talepler geliyor. Pandemi izole tatil talebini daha popüler hale geldi. Biz nisan ve mayıs döneminde ciddi kayıplar yaşadık. Şimdi bu kaybı, sezonda eylül-ekim-kasım dönemini de dahil ederek telafi etmek için çalışıyoruz. Şu anda doluluk oranımız temmuz ve ağustos dönemi için neredeyse tamamı full diyebilirim" dedi. Kiralık ev ve villa fiyatlarının bölgede geçen seneye oranla yüzde 20 arttığını belirten Yücetepe, krizi fırsat bilerek ekstra artış yapılmadığını söyledi. Bölgede 10 bine yakın kiralık ev ve villa olduğunu, insanların yazlıklarını kiraya vermek için başka evlere taşındığını belirten Yücetepe, tatil için kiralama yapmak isteyenlerin tatsızlık ve dolandırıcılıkla karşı karşıya kalmamak adına mutlaka TÜRSAB acentalarını tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Bültenler