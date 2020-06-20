Almanya'nın Türkiye'deki Kovid-19 testlerini tanıma kararı Türkler tarafından olumlu karşılandı Almanya'da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch-Enstitüsünün (RKI) Türkiye'de yapılacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin Alman makamlarınca kabul edileceği yönündeki açıklaması ana vatana tatile gidecek Türkler tarafından olumlu karşılandı.

Almanya'da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch-Enstitüsünün (RKI) Türkiye'de yapılacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin Alman makamlarınca kabul edileceği yönündeki açıklaması ana vatana tatile gidecek Türkler tarafından olumlu karşılandı.

Almanya'da Kovid-19 için PCR testlerinin kabul edileceği ülkeler listesinde Türkiye de yer aldı.

Robert Koch-Enstitüsünün açıklamasında, son 14 gün içinde belirlenen risk bölgelerinde bulunanlara ülkeye girdikten sonra ev karantinası uygulanabileceği ifade edildi.

Açıklamada, ülkeye gelenlerin Kovid-19 taşımadıklarını belgeleyen test sonucunu göstermeleri durumunda karantina uygulamasından muaf tutulacağı belirtildi.

Bu testlerin "ISO 15189" ve "ISO/IEC 17025" gibi standartlara uygun veya Dünya Sağlık Örgütünün referans gösterdiği laboratuvarlarda yapılması gerektiği aktarılan açıklamada, test sonucunun Almanya'ya ayak basmadan son 48 saat içinde olması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde, Tayland'dan dönen bir tatilcinin açtığı dava üzerine 5 Haziran'da Yüksek Eyalet Mahkemesinin verdiği kararla bu eyaletteki karantina uygulaması geçici olarak kaldırılmıştı.

Yıllık izinlerini ana vatanda geçirmek isteyen Türkler de Türkiye'de yapılacak Kovid-19 testlerinin kabul edilmesini olumlu karşıladı.

Temmuz başında uçakla Türkiye'ye gitmeyi planlayan Selçuk Yılmaz, "Türkiye'ye gitsek mi gitmesek mi diye kararsızdık. Bu yeni açıklama ibreyi gitmeye doğru çevirdi." dedi.

Türkiye'de önlemlerin üst seviyede olduğunu oradaki akrabalarından bildiğini ifade eden Yılmaz, "Biz aslında uçuş tarihi gelmeden önce Almanya'nın Türkiye'yi risk bölgesi listesinden çıkarmasını da umuyoruz." diye konuştu.

Otomobiliyle Türkiye'ye gitmeyi planlayan Muhammet Şahin de Kovid-19 testiyle ilgili açıklamayı olumlu bulduğunu belirterek, "Olumlu ama yeterli değil. Almanya'nın seyahat uyarısını da kaldırması lazım." ifadesini kullandı.

Sayılara ve tedbirlere bakıldığında Türkiye'nin salgınla çok iyi mücadele ettiğinin görüldüğünü anlatan Şahin, "Ben zaten ailemle ne olursa olsun gidecektim. Bir yıldır annemi görmüyorum. Akrabalarımı özledim. RKI'nın bu kararı bizi bir nebze rahatlattı." dedi.

RKI, geçen hafta Kovid-19'dan dolayı Türkiye dahil 130 ülkeyi risk bölgesi ilan etmişti.

Kaynak: AA