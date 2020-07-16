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Almanya'nın turizm profesyonelleri İzmir ve Kuşadası'nda ağırlanıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajans ile SunExpress, Almanya'nın önde gelen turizm profesyonellerini İzmir ve Kuşadası'nda ağırlamaya başladı.

Almanya'nın turizm profesyonelleri İzmir ve Kuşadası'nda ağırlanıyor
16.07.2020 22:52 | Son Güncelleme: 16.07.2020 22:56

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajans ile SunExpress, Almanya'nın önde gelen turizm profesyonellerini İzmir ve Kuşadası'nda ağırlamaya başladı. Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerinin anlatıldığı program kapsamında uçuştan konaklamaya kadar tüm alanlarda alınan koronavirüs tedbirleri yerinde gösterilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajans ile SunExpress, Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamında Almanya'nın önde gelen turizm profesyonellerini İzmir ve Kuşadası'nda ağırlamaya başladı. Bu kapsamda Almanya'nın 7 farklı şehrinden organizasyona katılan seyahat profesyonelleri, Ege'nin eşsiz doğasında gerçekleştirilecek gezi ile turistik tesislerdeki programlara katılacak. Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerinin anlatıldığı programda uçuştan konaklamaya kadar tüm alanlarda alınan koronavirüs tedbirleri yerinde gösterilecek. Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle bu organizasyonun gerçekleştiğini ifade eden Sunexpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, "Almanya'daki tur operatörü ve seyahat acentelerinin temsilcilerini üç gün boyunca Türkiye'de ağırlıyoruz.  Üç gün boyunca bu kişilere Türkiye'nin koronavirüse karşı almış olduğu önlemleri gösteriyoruz. Bu uçaktan, havalimanına, otellerden restoranlara pek çok alanı kapsıyor. Avrupa'daki bir turistin Türkiye'ye gelişinden evine döndüğü noktaya kadar bütün tedbirleri gösteriyoruz. Türkiye'nin standartları çok yüksek. Koronavirüsle ilgili her türlü tedbiri almış durumdayız, bunları bizzat turizm temsilcilerinin görmesini istiyoruz" dedi.

'BU GEZİNİN HEDEFİ TURİZMİN BAŞLAMASI'Türkiye'de güvenli bir turizm olduğunu yerinde göstermek için böyle bir organizasyon düzenlendiğini ifade eden TAV Ege Bölge Genel Müdürü Erkan Balcı, "Bunun ilk ve en önemli ayağı havalimanı konusunda misafirlerimize ufak bir tanıtım yaptık. Pandemi kapsamında aldığımız pek çok önlem mevcut. Pandemi önlemleri konusunda Avrupa'da ilk 35 ülkenin içerisindeyiz. Bu önlemlerin içinde maske takma, uğurlayıcı ve karşılayıcıların terminale alınmaması, sosyal mesafe uyarıları, danışma desteği gibi alanlarda şeffaf korucular, belge veya kimlik dahil alışverişin minimuma indirgenmesi gibi pek çok önlem alındı. Bu gezinin hedefi Avrupa'nın bir an önce uçuş sahasını açması ve turizmin Türkiye'de başlaması" diye konuştu.'HAZIROLDA BEKLEYEN MÜŞTERİLERİMİZ VAR'

Programa katılan ve Almanya'da seyahat acentesi sahibi olan Seval Coşkun, "Gelecek hafta sonu İzmir ve Kuşadası bölgesindeki otelleri bire bir görüp yolcularımıza, müşterilerimize anlatıp satışlarımızı çoğaltmayı hedefliyoruz. İnşallah Almanya tarafından yasak da kalkarsa satışlarımız artmaya başlayacak. Türkiye'de üst düzey önlemler alınmış durumda. Uçak içinde, havaalanında pek çok önlem alınmış. Herkes çok disiplinli ve kurallara uyuluyor. Yasak kalkar kalkmaz 'hazırolda' Türkiye'ye gelmek için bekleyen çok müşterimiz var" dedi.

 


Kaynak: DHA

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