Almanya'nın Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası güç" teklifine NATO ve ABD'den olumlu tepki geldi
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde uluslararası askeri barış gücü teklifine NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) olumlu tepki geldi.
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde uluslararası askeri barış gücü teklifine NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) olumlu tepki geldi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman Bakan ile bu konuyu görüştüğünü ve Suriye'deki soruna getirilen tüm çözüm önerilerini olumlu karşıladığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle