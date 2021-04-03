Almanya'nın Stuttgart kentinde 10 binden fazla gösterici Kovid-19 tedbirlerini protesto etti

Almanya'nın Stuttgart kentinde 10 binden fazla göstericinin, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı tedbirleri protesto ettiği bildirildi.

Almanya'nın Stuttgart kentinde 10 binden fazla göstericinin, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı tedbirleri protesto ettiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, "Querdenken" adlı oluşum tarafından Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteride çok sayıda kişi Stuttgart kent merkezinde toplandı.

Göstericiler daha sonra "barış, özgürlük, diktatörlük olmadan" şeklinde sloganlar atarak Cannstatter Wasen alanına doğru yürüdü.

Göstericilerin büyük bölümünün mesafe ve maske takma kurallarına uymadığı eyleme polis müdahale etmedi.

Sosyal medyada yer alan bir paylaşımda, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin bünyesindeki Tagesschau 24 kanalının haber bültenine canlı bağlanan bir muhabir, eylemde taş atıldığını söyleyerek bağlantıyı sonlandırdı.

Stuttgart polisinden yapılan açıklamada, eylem sırasında bir gazeteciye tokat atan bir göstericinin teşhis edildiği ifade edildi.

Açıklamada, gösteriye 10 binden fazla kişinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Başkent Berlin'de de Brandenburg Kapısı önündeki 18 Mart Meydanı'nda Kovid-19 tedbirlerini protesto eden yaklaşık 200 kişi gösteri yaptı.

Göstericiler "Ben enfeksiyon riski değil, bir insanım", "Merkel istifa et", "Az bilenler en fazla itaat edenlerdir" şeklinde dövizler taşıdı.

Burada yapılan konuşmalarda, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin kararları alan siyasetçiler eleştirilerek tedbirlerle insanların evlerde hapsedilmesinin amaçlandığı savunuldu.

Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen bir araç konvoyunun, gösterinin yapıldığı alanın yakınına ulaşması polis tarafından engellendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay