Almanya'nın Stuttgart kentinde 10 binden fazla gösterici Kovid-19 tedbirlerini protesto etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'nın Stuttgart kentinde 10 binden fazla gösterici Kovid-19 tedbirlerini protesto etti

Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel
Almanya'nın Stuttgart kentinde 10 binden fazla gösterici Kovid-19 tedbirlerini protesto etti

Almanya'nın Stuttgart kentinde 10 binden fazla göstericinin, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı tedbirleri protesto ettiği bildirildi.

Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu
Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu
Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum
Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum

Almanya'nın Stuttgart kentinde 10 binden fazla göstericinin, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı tedbirleri protesto ettiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, "Querdenken" adlı oluşum tarafından Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteride çok sayıda kişi Stuttgart kent merkezinde toplandı.

Göstericiler daha sonra "barış, özgürlük, diktatörlük olmadan" şeklinde sloganlar atarak Cannstatter Wasen alanına doğru yürüdü.

Göstericilerin büyük bölümünün mesafe ve maske takma kurallarına uymadığı eyleme polis müdahale etmedi.

Sosyal medyada yer alan bir paylaşımda, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin bünyesindeki Tagesschau 24 kanalının haber bültenine canlı bağlanan bir muhabir, eylemde taş atıldığını söyleyerek bağlantıyı sonlandırdı.

Stuttgart polisinden yapılan açıklamada, eylem sırasında bir gazeteciye tokat atan bir göstericinin teşhis edildiği ifade edildi.

Açıklamada, gösteriye 10 binden fazla kişinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Başkent Berlin'de de Brandenburg Kapısı önündeki 18 Mart Meydanı'nda Kovid-19 tedbirlerini protesto eden yaklaşık 200 kişi gösteri yaptı.

Göstericiler "Ben enfeksiyon riski değil, bir insanım", "Merkel istifa et", "Az bilenler en fazla itaat edenlerdir" şeklinde dövizler taşıdı.

Burada yapılan konuşmalarda, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin kararları alan siyasetçiler eleştirilerek tedbirlerle insanların evlerde hapsedilmesinin amaçlandığı savunuldu.

Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen bir araç konvoyunun, gösterinin yapıldığı alanın yakınına ulaşması polis tarafından engellendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ali İhsan Su Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Dilan Çıtak Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Cenk Tosun Metin Oktay Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Almanya'nın Stuttgart kentinde 10 binden fazla gösterici Kovid-19 tedbirlerini protesto etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 21:32:12. #1.14#
title