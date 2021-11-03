Almanya'nın silah ihracatı düştü

Almanya'nın silah ve askeri malzeme ihracatı geçen yıla göre önemli ölçüde azaldı. Federal hükümet bu yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında daha az silah ihracatına onay verdi.Alman hükümeti 2021 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre daha az silah ihracatına onay verdi. Bakanlar Kurulunca, Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Çarşamba günü karara bağlanması beklenen rapora göre hükümet, Ocak-Haziran ayları arasında 2,3 milyar euroluk silah ve diğer askeri teçhizat ihracatına onay verdi. 2020 yılının aynı döneminde ise hükümet, yüzde 17 daha fazla silah ve askeri malzeme ihracatını onaylamıştı.

Ocak - Haziran aylarını kapsayan önemli kalemdeki silah ihracat rakamları Ekonomi Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında ön rapor olarak açıklanmıştı. Alman haber ajansı DPA bugün de altı aylık süreyi kapsayan savunma sanayii ihracatıyla ilgili ayrıntıları paylaştı.

Buna göre, AB ve NATO dışındaki ülkelere yapılan "tartışmalı silah ihracatlarının" oranı önemli ölçüde düştü. Bakanlıktan elde edilen veriler üçüncü ülkelere bu yılın ilk yarısında toplam 499 milyon euroluk ihracata onay verildiğini gösteriyor. Aynı kaynaklara göre 2020'nin ilk yarısında ise bu meblağ, toplam 1,74 milyar euro olarak gerçekleşti. Buna göre düşüş yaklaşık üçte bir olarak ölçüldü.

Üçüncü ülkere yapılan silah ihracatları bu ülkelerin bazılarında kaydedilen insan hakları ihlalleri ve ihraç edilen askeri malzemelerin çatışmalarda kullanılması ihtimalleri nedeniyle eleştiri konusu oluyor.

Almanya'da 2016 - 2018 yılları arasında silah ihracat onayları sürekli bir düşüş eğilimi sergilerken 2019 yılında rekor artış göstererek, 8 milyar euroyu aşmıştı. 2020 yılında ise dörtte bir oranında gerileyerek, 5,82 milyar euro'ya düşmüştü. Bu eğilim 2021 yılının ilk yarısında da devam etti.

Alman hükümeti, daha fazla şeffaflık sağlamak amacıyla 2014'ten bu yana, yılda iki kez silah ve savunma sanayii ihracat onayları hakkında rapor veriyor.

dpa/TY,SSB

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