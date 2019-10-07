Almanya'nın silah ihracatı arttı

07.10.2019 14:37

Almanya'nın silah ihracatında bu yıl içinde geçen seneye kıyasla artış kaydedildi. Silah satılan ülkeler arasında Yemen'deki savaşa katılan Mısır ve BAE'nin olması dikkati çekti.Almanya'nın silah ve teçhizat ihracatında bu yıl büyük oranda artış kaydedildi. Yeşiller milletvekili Omid Nouripour'un soru önergesine Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği yanıta göre, Eylül ayı sonuna kadar verilen ihracat onaylarının 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 75 artarak değeri 6 milyar 350 milyon euroya ulaştı.



Soru önergesine verilen yanıta göre, bu yılın ilk yarısında verilen 5 milyar 300 milyon euro değerindeki ihracat izninin geçen yılın tamamında yapılan satıştan daha fazla oldu. Almanya'nın 2018'deki silah ve teçhizat ihracatının değeri 4 milyar 800 milyon olarak kaydedilmişti.



Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, 2017 yılında yapılan seçimlerin ardından ihracat izin kararlarının gecikmesi nedeniyle yığılma olduğunu, hükümetin kurulmasının ardından satışlara onay verilmesi ile 2019 yılında silah satışında artış olduğuna işaret etmişti.



Soru önergesine verilen yanıta göre, 2019 yılında Almanya'nın en fazla silah ve teçhizat sattığı ülke Avrupa Birliği ve NATO üyesi Macaristan oldu. Alman hükümeti, Macaristan'a yaklaşık 1 milyar 770 milyon euro değerinde silah ve teçhizat satışına onay verdi. Başbakan Viktor Orban liderliğindeki milliyetçi sağcı hükümetin savunma giderlerini iki katına çıkartmayı planladığı belirtiliyor.



Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk sıralarda



İkinci sırada ise 802 milyon euro ile Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyona katılan Mısır bulunuyor. Yemen'deki İran destekli Husi milislerine karşı savaşan bu koalisyonda yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise 206 milyon euroluk silah satışı ile dokuzuncu sırada. Bu arada, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen'deki güçlerini çekeceğini duyurdu.



Almanya'nın Mısır ve Birleşik Arap Emirliklerine silah ve teçhizat satışına onay vermesi dikkat çekti. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Mart 2018'de imzaladığı koalisyon protokolü Yemen savaşına katılan taraflara silah satışına onay verilmemesini öngörüyordu. Almanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'a da silah satışını tamamen askıya almıştı.



Yeşiller milletvekili Omid Nouripour, Alman hükümetinin bu ülkelere silah satışına onay vermesini eleştirdi. Silah ve teçhizat ihracatında daha sert bir çizg izlenmesinden yana olan Sosyal Demokrat Parti'yi eleştiren Nouripour, "SPD için silah sanayinin elde edeceği kazancın barıştan daha önemli olması çok acı" dedi.



Satış yapılan diğer ülkeler Almanya'nın silah satışına onay verdiği ülkeler arasında Cezayir 238 milyon euro ile yedinci sırada, Katar ise 212 milyon euro ile sekizinci sırada bulunuyor. İlk on ülke içinde Macaristan'ın yanı sıra ABD, İngiltere, Norveç ile Avustralya ve Güney Kore yer alıyor.



dpa/JD,GA



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