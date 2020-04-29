Almanya'nın 'seyahat yasağı uzasın' önerisi, turizmciyi endişelendirdi ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat yasağının 14 Haziran'a kadar uzatılması yönündeki önerisinin kabul edilmesi halinde, bugüne kadar yapılmış rezervasyonların haziran ortasına kadar iptalini ve para iadesini mümkün...

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat yasağının 14 Haziran'a kadar uzatılması yönündeki önerisinin kabul edilmesi halinde, bugüne kadar yapılmış rezervasyonların haziran ortasına kadar iptalini ve para iadesini mümkün kılacağını açıkladı.

Alman kamuoyunun ve turizm dünyasının merakla beklediği konu, bugün karara bağlanıyor. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Der Spiegel gazetesinin sabaha karşı geçtiği habere göre Alman kabine toplantısında bugün karara bağlanması gereken, seyahat yasağının en erken 14 Haziran'a kadar uzatılmasının önerildiğini açıkladı. Yavuz, bu kararla birlikte bu dönemi kapsayan tatillerin seyahat uyarısına dayandırılarak iade edilmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

Alman hükümetinin ilk olarak 17 Mart günü uygulamaya koyduğu dünya genelinde seyahat yasağının 3 Mayıs'a kadar uzatıldığını belirten Recep Yavuz, "Yasağın haziran ortasına kadar ikinci kez uzatılması, yaz turizmine önemli bir darbe olacak. Halihazırda Almanya'dan yurt dışına, AB ülkelerine ya da komşu ülkelere gidiş geliş sınırları kapalı. Bütün turizm sektörünün Alman hükümetinin kararına kilitlendiği bu günlerde seyahat yasağının uzatılması, korona vakalarının yaz ortalarına kadar süreceği anlamına geliyor" dedi.

Bu kararın onaylanması halinde bugüne kadar yapılmış rezervasyonların haziran ortasına kadar iptalini ve para iadesini mümkün kıldığını dile getiren Recep Yavuz, "Bu da Almanya'daki seyahat büroları ve tur operatörlerine çok büyük kayıplar yaşatabilir. Hatta birçoğu bunu taşıyamaz. Bununla birlikte Türkiye'de otellerin çoğu haziran başı açılmak üzere hazırlık yaptı. Geçen yıl haziran ayında 1 milyon 200 bin civarında Alman turist paket turlarla Antalya'ya gelmişti. Ümidimiz Alman hükümetinin bu yasağı temmuz, ağustos aylarına yaymaması" dedi.

Kaynak: DHA