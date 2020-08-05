Almanya'nın seyahat kısıtlamasını kaldırması Antalyalı turizmcileri sevindirdi
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Almanya'nın seyahat kısıtlamasını kaldırması Antalyalı turizmcileri sevindirdi

ALMANYA Dışişleri Bakanlığı'nın Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya için seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını açıklaması, Antalyalı turizmcileri sevindirdi.

Almanya'nın seyahat kısıtlamasını kaldırması Antalyalı turizmcileri sevindirdi
05.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:53
ALMANYA Dışişleri Bakanlığı'nın Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya için seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını açıklaması, Antalyalı turizmcileri sevindirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hazırlanan turizm ve hijyen tasarısına sıkı şekilde bağlı kalınması şartıyla seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtilirken, tasarının tatilcilerin Almanya'ya dönmeden 48 saat içinde zorunlu PCR testi yapmalarını da içerdiği ifade edildi. Almanya'nın Türkiye'de Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya'ya seyahat kısıtlamasını kaldıracağı haberi Antalyalı turizmciler arasında sevinçle karşılandı.

'BU ÇOK İYİ BİR HABERDİ'Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Dün itibarıyla Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız ve Sayın Dışişleri Bakanımızın uzun uğraşları sonucu Almanya pazarı, artık Türkiye için yeniden 'merhaba' dedi. Bu çok iyi bir haberdi. Zaten en son Almanya kalmıştı. Önce 1 Haziran'da normalleşme süreciyle birlikte Türk misafirlerle yola çıkmıştık. Akabinde, Ukrayna, Kazakistan ve en son İngiltere uçuşlarımız başlamıştı. Hollanda birkaç gün önce karantina endişesini kaldırdı. En son beklenen hatta bana sorarsanız geç kalmış bir konu olarak da Almanya'nın seyahat uyarısını kaldırdığı için çok mutluyuz. Çünkü Almanya bu ülke için, bu şehir için çok önemli. Türk turizminin gelişmesinde Antalya'ya çok büyük etkisi oldu. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde, geçen sene Türkiye'ye gelen 5 milyondan fazla Alman var, Antalya'ya gelen 2,5 milyondan fazla Alman var. Ama şimdiki önceliğimiz sayılardan ziyade uçuşların başlaması ve kapalı olan tesisleri açmaya devam etmek. Çünkü 1 Haziran'daki süreçte de tesisler yavaş yavaş açılmaya başlanmıştı. Rusya pazarıyla birlikte hareketlendi ve Kurban Bayramı ile beraber biraz daha fazla tesisimiz açıldı. Şimdi Almanya ile birlikte kapalı olan tesislerimiz açılsın, emekçi kardeşlerimiz işlerinin başına dönsünler. Çünkü 4-5 aydır evlerinde bekleyen insanlar var. Almanya'nın açılması sektör için çok önemli bir gelişme. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.'BUNLAR SON DERECE SEVİNDİRİCİ HABERLER'Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Temmuz ayı içerisinde Ukrayna'nın, akabinde İngiltere'nin uçuşlarının başlamış olması daha sonra Ağustosun 8'i itibarıyla Polonya'nın ve 10'u itibarıyla Rusya'nın başlayacak olmaları ve dün gelen Almanya'nın Türkiye'ye yönelik 4 şehrimize seyahat uyarısını kaldırmış olması son derece sevindirici haberler. Almanya ve Rusya bizim en önemli pazarlarımızdan. Tabii bundan sonraki süreçte bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz uygulamalar, sertifika süreci, genelgeye bağlı olarak yapmış olduğumuz uygulamaların çok doğru takip edilmesi ve ciddi olarak uygulanması gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki seyahat uygulaması kaldırılmış ülkelerin daha sonra kapandığı da bir gerçek. Bu noktada yapacağımız çalışmanın ve göstereceğimiz performans hem bu senenin devamında hem 2021'e yönelik olarak alacağımız satışlarda bizim için çok ciddi avantaj oluşturacak" diye konuştu.'PAZARLARIN DEVREYE GİRMİŞ OLMASI SON DERECE ÖNEMLİYDİ'İç pazarın yanı sıra, Rusya ve Almanya'nın en önemli pazarlardan ikisi olduğunu aktaran Başkan Sili, şunları söyledi: "Bu süreçte buradan gelecek sayılardan ziyade pazarların devreye girmiş olması son derece önemliydi. Bu noktada da hakikaten çok ciddi çaba gösterildi. Konuyla alakalı başta Sayın Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu olmak üzere Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Ersoy ve paydaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu süreçte bu konuyla alakalı olarak yine ciddi çaba gösteren sivil toplum kuruluşları, turizm profesyonelleri ve uygulamaları hakkıyla yerine getiren tesislerimizle işletmelerimiz ayrı bir teşekkürü hak ediyorlar. Bu noktada her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."'ALMAN DOSTLARIMIZ E-POSTA YAĞMURUNA TUTTU'Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut, Ukrayna'ya uçuşların daha önceden başladığını, Rusya'nın da aldığı karar uyarınca 10 Ağustos'ta başlamasının planlandığını belirterek, "Şimdi Almanya'nın da açılması, süreci olumlu etkiledi. Son günlerde Rusya ve Ukrayna'dan ülkemize ciddi anlamda rezervasyon geliyordu. Dünkü haber bizim açımızdan çok sevindirici. Almanya'dan tatile gelmeyi düşünenler bölgedeki otelleri aramaya başladı. Dün akşam itibarıyla Alman dostlarımız bizi e-posta yağmuruna tuttu; 'ne zaman geleceğiz, gelmek istiyoruz' diye. Eminim 2-3 gün içinde Alman tur operatörlerinin uçak sistemleri oturduktan sonra ciddi bir Alman misafir rezervasyonu alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.'HABER ÖZELLİKLE ALMANLARI ÇOK MUTLU ETTİ'Antalya'nın ve Manavgat'ın özellikle Ruslar, Almanlar ve İngilizler tarafından çok sevildiğini anlatan Cengiz Haydar Barut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ruslar, Almanlar ve İngilizler ülkemizi çok seviyor. Güvenli olduğuna da inanıyorlar ama ülkeler arasındaki görüşmelerin bir an önce tamamlanmasını istediler. Biz, dostlarımızdan aylardır hem telefon hem de mail aracılığıyla mesajları alıyorduk; 'Ne zaman açılacak sizin bilginiz var mı?' diye. Dünkü güzel haber de özellikle Almanları çok mutlu etti. Biliyorsunuz bizim bölgemiz, ağırlıklı olarak Alman turistlerin tercih ettiği bir bölge. Son yıllarda Rusların da gözdesi oldu ama Almanlar her zaman yaz kış bizim bölgemize gelen misafirler. Eminim Alman misafirlerin gelmesiyle turizm sezonu da biraz daha uzayacak. Belki yılbaşına kadar, belki de salgınla ilgili bir problem olmazsa kış mevsiminde de eskisinden daha iyi bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum."'OTELLER KURALLARA GERÇEKTEN UYUYOR'

Covid-19 salgını nedeniyle otellerde tedbirlerin en üst düzeyde uygulandığını vurgulayan MASTOB Başkanı Cengiz Haydar Barut, "Bölgemizde bulunan oteller kurallara gerçekten uyuyor. Bakanlığımız zaten çok sert bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. Şu anda tesislerde tatil yapmak -ki ben bazı misafirlerimize söylüyorum- normal zamanda tatil yapmaktan daha güvenli. Normal zamanlarda kalabalık nedeniyle dikkat edemediğimiz konulara bile şimdi çok aşırı şekilde dikkat ediyoruz. Personelimiz çok dikkatli, her türlü kurala uymaya çalışıyoruz. Onun için misafirlerimiz, normal zamanda tatil yapmaktan daha güvenli tatil yapabilirler" dedi.


- Antalya

Kaynak: DHA

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