Almanya'nın Rabat Büyükelçiliği, Fas'ın, ülkedeki Alman vatandaşlarının resmi işlemlerini yapmadığını öne sürdü

Almanya'nın Rabat Büyükelçiliği, Fas'ın, ülkede bulunan Alman vatandaşlarının resmi işlemlerini herhangi bir gerekçe göstermeden yapmadığını savundu.

Almanya'nın Rabat Büyükelçiliği, Fas'ın, ülkede bulunan Alman vatandaşlarının resmi işlemlerini herhangi bir gerekçe göstermeden yapmadığını savundu.

Büyükelçiliğin resmi internet sayfası üzerinden bugün yapılan yazılı açıklamada, ülkede bulunan Alman vatandaşlarına, 90 günlük vizesiz kalış süresini geçirmemeleri ve tahliye uçuşlarıyla dönüş yapmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, oturum izniyle ilgili sorunlarda Büyükelçiliğe müracaat edilse dahi Fas makamlarının yapılan başvurulara hiçbir şekilde yanıt vermediği kaydedildi.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan 2 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın Rabat Büyükelçiliği'yle ilişkilerin "hayati meselelerle ilgili görüş ayrılığı" nedeniyle kesildiği duyurulmuştu.

Fas, 6 Mayıs'ta Almanya'nın Rabat Büyükelçisi Zohur el-Alavi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak, Batı Sahra meselesindeki olumsuz yaklaşımı ve Libya konusunda dışlayıcı tutumu nedeniyle tepkisini göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık