Almanya'nın ocak ayı ihracatı düştü

Almanya'nın ihracatı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından önceki ay olan ocakta yüzde 2,8'lük düşüş kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 artış beklentisine karşın yüzde 2,8 azalarak 116,9 milyar avro oldu.

Destatis, Almanya'nın ihracatının ocakta Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 4 üstünde olduğunu kaydetti.

Dış ticaret fazlası 8,1 milyar avro

Ocakta ithalat yüzde 4,7 azalarak 107,5 milyar avroya yükseldi. Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 8,1 milyar avro oldu. Ocak 2021'de söz konusu fazla 20,7 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Ocak 2021'e göre ihracat yüzde 7,5, ithalat da yüzde 22,1 arttı.

Almanya'da ocak ayı ihracatının 55,5 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 53 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.

Ocak 2021'e göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 6,2 ve bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 1,3 arttı.

Çin'e ihracat arttı

Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı ocakta 2021'nin aynı ayına kıyasla yüzde 13,7 artarak 8,8 milyar avroya yükseldi. Söz konusu dönemde Almanya'nın diğer önemli ticaret ortağı ABD'ye ihracat yüzde 3 artarak 10,9 milyar avroya ulaştı.

Öte yandan, Rusya ile ticaret, bugünlerde uygulanan yaptırımlardan birkaç hafta önce trendi aştı. Almanya'nın Rusya'ya ihracatı ocakta yüzde 14,4 artarak 2,6 milyar avroya, ithalat ise yüzde 18,9 artarak 3,9 milyar avroya ulaştı.

Ancak Moskova'ya Ukrayna saldırısıyla uygulanmaya başlanan batı yaptırımları nedeniyle uzmanlar, gelecek aylarda Berlin'in Rusya ile ticaretinde ciddi düşüş bekliyor.

Rusya, Alman dış ticaretinin yalnızca yüzde 2,3'ünü oluşturuyor. Bu arada, geçen yıl Almanya'nın Rusya'ya ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artarak 26,6 milyar avroya yükselirken, ülkenin Rusya'dan ithalatı yüzde 54,2 artarak yaklaşık 33,1 milyar avroya çıkmıştı.

Uzmanlara göre, Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan aksaklıklar ve belirsizlik, mevcut tedarik zinciri sıkıntılarını ve enflasyonist baskıları artırdığı için Almanya'nın büyüme ve ihracat beklentileri kötüleşiyor.

Almanya'nın ihracata dayalı ekonomisi ve Alman ihracatçıların uluslararası tedarikçilere bağımlılığı nedeniyle Ukrayna'daki savaşın otomotiv sektörü başta olmak üzere daha fazla aksamalara yol açması bekleniyor.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Dış Ticaret Direktörü Volker Treier, Almanya'nın ocak ihracatına ilişkin değerlendirmesinde, "Yılın başındaki düşüş, 2022'de Alman ihracatı ortamın ne kadar zor olacağını gösteriyor" dedi.

Ukrayna'daki savaş göz önüne alındığında, bu yılın kesinlikle sıkıntılı bir yıl olacağı vurgulayan Trier, DIHK tarafından daha önce bu yıl için yüzde 6 olarak öngörülen ihracat artışının başarılamayacağını da belirtti.