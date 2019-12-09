Almanya'nın NRW eyaletinde getirilmesi düşünülen başörtü yasağından vazgeçildi

09.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:54

Almanya 'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde, anaokulu ve ilkokullarda getirilmesi planlanan başörtüsü yasağından vazgeçildi.

NRW Eyalet hükümeti, bir buçuk yıl önce kamuoyuyla paylaştığı ve 14 altı yaş grubu kız çocuklarına başörtüsü yasağı getirmeyi planladığı bu düzenlemeden vazgeçiyor. Kuzey Ren Vestfalya Uyum ve Entegrasyondan sorumlu Müsteşar (CDU) Serap Güler, WAZ gazetesine yaptığı açıklamada kıyafet yasağından vazgeçildiğini belirterek, "Bunun yerine anaokulları ve ilköğretim okullarında eğitim ve ebeveynliği sistematik olarak geliştirmek için Eğitim Bakanlığı ile birlikte yeni bir program geliştiriyoruz" dedi.

Serap Güler, "Yaklaşık bir buçuk yıl önce anaokulları ve ilköğretim okulları gibi devlet kurumlarında 14 yaşın altındaki çocuklar için başörtüsü takılması yasağı getirilmesi planlanmıştı, ancak düşünülen yasak üzerinde ayrıntılı yasal incelemeden sonra, bu plandan şimdi vazgeçildi" diye konuştu.Gazetede, Serap Güler'den, Federal Anayasa Mahkemesi tarafından başörtüsü yasağının din özgürlüğüne ve ebeveyn haklarına müdahale olarak görülüp görülemeyeceğini hukuksal olarak tartışıldığını, yine buna bağlı olarak Eyalet Hükümeti tarafından hazırlattırılan bir uzman raporunun da bu konudaki hükümetin endişelerini artırdığı görüşlerine yer verildi.Güler, insan hakları örgütü "Terre des Femmes"in çocukların dini şartlanmasından dolayı erken yaşta başörtüsü takmasına devlet müdahalesini doğru bulduğu görüşü hakkında ise, uzun bir yasal anlaşmazlığın devam etmesinin kimseye yardımcı olmadığını vurguladı.

Almanya İslam Konseyi Genel Sekreteri ve İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreter Yardımcısı Murat Gümüş ise, "Bakanlık başörtüsü takan kişileri ve onların ebeveynlerini ötekileştiren bu tartışmayı bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce tekrar alevlendirdi. Tekrar diyorum çünkü bu konu birçok kez konuşuldu, tartışıldı ve kapandı. Bakanlığın, Avusturya'daki sağ muhafazakar ve aşırı sağ eğilimlerinden mülhem bir yasağı örnek alarak böyle bir tartışmayı Almanya'da da başlatmış olması ayrı bir talihsizlik. Biz anayasal haklara bağlı kalındığı takdirde böyle genellemeci bir yasağın mümkün olamayacağını daha önce de söylemiştik. Konuyla ilgili çok sayıda muteber bilirkişi raporu var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- Ngör