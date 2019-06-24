Almanya'nın Malchow kenti üzerinde iki Eurofighter savaş uçağının çarpıştıkları ancak pilotların...
Almanya'nın Malchow kenti üzerinde iki Eurofighter savaş uçağının çarpıştıkları ancak pilotların kurtuldukları belirtildi.
Almanya'nın Malchow kenti üzerinde iki Eurofighter savaş uçağının çarpıştıkları ancak pilotların kurtuldukları belirtildi
Kaynak: AA
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